獨家／社會邊緣戶悲歌！他口鼻噴血嗝兩聲斷氣 77歲遺孀：只求低收能過

記者張雅筑／彰化報導

77歲的陳阿嬤本來和81歲的林仔阿公擠在這間房間裡，但阿公病逝後，阿嬤就一個人睡在簡單的折疊床，簡陋的環境讓人看了相當鼻酸。（圖／記者張雅筑攝）

「他本來還好好在跟我聊天，結果突然吐血，嗝兩聲就走了…」77歲的陳阿嬤哽咽回憶，眼神仍藏著震驚與悲傷。和丈夫林仔結婚41年，但後面的21年，林仔因中風生活無法自理，全仰賴她一手照顧。夫妻倆無子、無補助，經濟壓力沉重，她靠著微薄積蓄與偶爾接戲勉強度日。豈料，上月底，林仔阿公竟在她眼前口鼻噴血猝逝。談及過去和沒有老伴的未來，陳阿嬤說，她不願接受捐款，「世上比我艱苦的人很多，我只求低收申請能過就好…」

剛辦完81歲丈夫林仔後事的陳阿嬤，看起來有些憔悴，但還是強忍著悲痛接受採訪，她說，希望透過自己的故事讓政府和更多人知道，社會上真的有很多像他們這種需要補助，但卻因為一些規定無法通過申請的。陳阿嬤自小家境就不好，一邊拉拔弟妹長大，一邊做工和演歌仔戲賺錢貼補家用，記者詢問阿嬤從幾歲開始演的呢？她難得露出笑容說：「14歲，我14歲就開始唱戲，一直到現在，以前在戲院，後來就野台戲，我們很紅的時候，那個野台戲很多人看，你都還沒有出生，你現在可能也看不太到了。」

（圖左）陳阿嬤分享自己演出歌仔戲的照片，她說，站上舞台的那一刻，自己感到最有自信。雖然唱戲唱了一輩子，但每次登台仍讓她感到無比開心和滿足，那是屬於她的成就感與驕傲。（圖／受訪者提供）

問阿嬤有沒有特別喜歡演什麼角色？陳阿嬤笑說，自己什麼角色都演，只要有人願意請她、願意給她機會，她都樂意演出。（圖／記者張雅筑攝）

阿嬤說，自己和丈夫因歌仔戲結緣，36歲時嫁給對方，彼此都是二婚，對方和前妻生下4個孩子，協議個扶養兩名。她進一步補充，因為自己沒生小孩，所以除了照顧公婆，也將丈夫的兩個孩子視如己出，可惜的是，後來小孩長大就各自發展，久而久之就不再聯繫了。

後來丈夫中風倒下，陳阿嬤獨自扛下照顧和養家的責任。但隨著歌仔戲日漸式微，演出機會越來越少，年紀漸長的她更難找到工作，只能靠著微薄積蓄苦撐日子，艱難度過每一天。阿嬤說，都照顧21年多了，真的沒想過他就這麼突然走了...回憶林仔阿公猝逝的那天，阿嬤哽咽地說：「其實醫師有說，就算手術好的機會也微乎其微，甚至很可能在這過程走，但他堅持要手術，我想說那是他的心願，就尊重他，誰知道，下午要手術，早上就出事情了。」

回憶丈夫林仔病逝前的情況，陳阿嬤說，近幾個月他頻繁的進出醫院，雖然醫師有透露狀況不樂觀，但丈夫仍堅持要手術，豈料手術前就出事情了。（圖／受訪者提供）

陳阿嬤說著說著，語氣越來越低，眼眶泛紅，低頭抹了抹眼角的淚水：「我們那時候還在聊天，他本來還好好地跟我說話，怎麼就突然嘴巴和鼻子都在噴血，然後嗝了兩聲，人就沒氣了……因為他早早就自己簽了放棄急救，我也只好讓他好好地走，不忍心他再痛苦下去。」這些年來，陳阿嬤和林仔阿公相依為命，日子雖不寬裕，卻也平平安安地過著。阿嬤說，雖然丈夫不會說好聽話，但她知道，對方的關心和愛是藏在一些細微的舉動裡。

「你說不符條件，但那些條件有時候有就像沒有，能怎麼辦？」談及這些年的血淚和林仔阿公的喪葬費，陳阿嬤嘆了口氣說，搬家後遇到了蕭上筆里長，他非常好心幫忙申請中低收，但就因為丈夫有四個孩子所以沒辦法通過，可是這些孩子多年來從未聯繫和扶養過父親，甚至連爸爸病逝也沒來送最後一程，阿嬤說，自己不會去責怪那些孩子，也不想計較什麼，只是會覺得，有些制度太過僵硬，反而讓真正需要幫助的人求助無門。「我們不是貪那個錢，是有些時候，真的已經沒路走了。制度是照規定走沒錯，但也該看人走的路，是不是已經走到盡頭。」

陳阿嬤說，自己雖然生活艱苦，但她只希望低收申請可以通過就好，不願意接受任何捐款，畢竟自己還好手好腳能演戲，加上社會上艱苦人還很多，盼大家的愛心可以去幫助更需要的人。（圖／記者張雅筑攝）

所幸，社會上還有不少溫暖存在！陳阿嬤說，靠著鄰里的幫忙、好心人的捐助和一點一滴的節省，他們總算一關一關地熬過來了。居民透露，其實里長蕭上筆並非土生土長的當地人，但卻是他們見過最用心、最熱心的里長，甚至有人形容他是「一人當選、兩人做事！」形容他和太太攜手為地方奔走，無怨無悔。對此，蕭上筆謙虛表示，自己在員林市民生里做生意超過30年，早已與這片土地建立深厚情感：「我是在這裡賺錢生活的，既然受過這裡的照顧，現在能回饋一點，就是我應該做的。」樸實的一句話，道盡他對地方的真情與責任感。

蕭上筆表示，也因為自己當了里長後，才真正體會到社會角落的現實與艱難。實際參與、走入社區後，他發現有太多像陳阿嬤這樣的邊緣戶，明明生活困苦、急需協助，卻因為種種僵硬的規定，被排除在補助制度之外。「有些人名義上有子女，但實際上早已沒有聯繫，也得不到任何扶養，這樣的情況在制度裡根本無從反映，很多補助一看條件就被打回票，但這些人是真正在生活底層掙扎的。」他說，陳阿嬤就是一個活生生的例子。

蕭上筆強調，台灣社會其實充滿善意，很多熱心民眾願意捐款、幫忙，但制度若不調整，類似的社會悲歌只會一再上演。

里長蕭上筆透露，陳阿嬤雖然生活艱苦但心地相當善良，鄰居需要幫忙時她也會無償出力幫忙，這點讓他相當佩服。（圖／記者張雅筑攝）

最後記者詢問陳阿嬤，若新聞報導出去後，有善心人士聯繫《三立新聞網》或記者，表示想幫助阿嬤您的話，阿嬤您這邊想怎麼回應呢？阿嬤堅定地表示：「我知道台灣人很善良，但台灣艱苦人還有很多，甚至比我艱苦的更多，我只希望我的低收申請可以通過就好，生活過得去就好，我不要別人救濟我或捐款給我。我還能動還能演歌仔戲，只要有人願意請我演，我都願意演，謝謝大家的好意。大家如果想幫忙，請幫助更多需要的弱勢。」

目前陳阿嬤僅靠每月4千多元的國民年金老年年金，加上偶爾接演歌仔戲的微薄收入勉強維生，但扣掉每月3千多元的房租、水電及生活開銷後，幾乎所剩無幾，日子過得相當拮据。她坦言：「有時連三餐都要精打細算，真的不敢生病，也不敢花多一塊錢。」未來能否順利申請到低收補助，成了她生活中最後的一絲希望。

陳阿嬤說，自己目前最大的心願就是低收申請可以通過，然後她會努力好好生活的，讓身邊的人還有逝去的丈夫不要擔心。最後她也謝謝幫助自己度過難關的善心人士，讓丈夫林仔可以安詳地走完人生最後一哩路。（圖／記者張雅筑攝、受訪者提供）

里長蕭上筆承諾，會協助陳阿嬤申請低收入戶資格。記者致電彰化縣政府社會處了解相關流程，社會處表示，低收入戶申請經審核後最快需約1至3個月才能完成，期間需經里長初審、村里會勘及社會處審查，並依家庭經濟狀況及財產資料綜合評估。

