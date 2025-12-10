獨家／祈錦鈅緋聞男友遭抹黑！怒提告抓出酸民竟是他 急公開道歉求原諒

記者鄭尹翔／台北報導

藝人祈錦鈅日前被爆與小 8 歲男星陳任佑秘戀，不過兩人隨後澄清僅是好友關係，並合體接受《三立新聞網》獨家專訪。祈錦鈅受訪時透露，兩人因創作營結識，當時都被彼此的音樂才華吸引，但她後來才知道陳任佑過去曾遭不實抹黑重創形象，甚至影響到演藝工作與未來發展，讓她十分心疼，也決定全力相挺，陪好友一起重新回到舞台。

陳任佑接受專訪分享闖蕩演藝圈的心路歷程。（圖／璽鈅工作室提供）

祈錦鈅向來以「演藝圈里長婆」聞名，不只與許多台前幕後工作者交好，也常邀請朋友到家中聚會。她笑說自己也曾因被渣男利用而被抹黑，甚至差點背上「第三者」的罵名，因此更能理解陳任佑當時的痛苦。她坦言，當年能再站起來，全靠身邊朋友的支持，如今也希望成為陳任佑的力量。

年僅 22 歲的陳任佑，兩年前正準備出道，卻突然在 Dcard 上遭酸民捏造感情糾紛的不實指控，導致公司與合作方紛紛暫停合作，原本前景看好的新星，一夕之間變成被質疑包圍的當事人。他立刻提告，酸民最後也在網路公開道歉，承認當初毫無證據，但傷害已造成。陳任佑無奈說：「那篇道歉文到現在都還在，也不能刪，但大家還是誤會我。」

祈錦鈅私下出名的熱心助人，還被稱為「最正演藝圈里長婆」。（圖／記者趙于瑩攝影）

經歷低潮後，他選擇沈潛兩年，直到遇到祈錦鈅，才重新找回對表演的熱情。近期除了翻唱多首經典歌曲，也不時在 Live House 客串演出，祈錦鈅更多次邀請他擔任嘉賓支持。陳任佑表示，希望未來能推出個人單曲，用音樂回饋一直相信他的粉絲，也證明自己從未放棄。

