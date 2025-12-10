獨家／祈錦鈅離婚後傳熱戀小奶狗！精壯身材照外流 八塊腹肌準備好了

記者鄭尹翔／台北報導

藝人陳任佑過去自選秀節目發跡，日前因被傳與女星祈錦鈅秘密交往，引發討論。兩人近日合體接受《三立新聞網》獨家專訪，澄清彼此確實只是好友，但因同樣都曾因負面風波跌落谷底，讓兩人特別惺惺相惜。祈錦鈅也展現「演藝圈最正里長婆」的熱情，希望能透過自身的人脈和資源，協助陳任佑重新回到他最熱愛的演藝舞台。

陳任佑接受專訪分享闖蕩演藝圈的心路歷程。（圖／璽鈅工作室提供）

陳任佑曾是韓國知名選秀節目的練習生，也參與台灣人氣選秀節目《原子少年》，原本備受看好，卻在準備出道的關鍵時刻遭酸民捏造不實謠言，在 Dcard 上被抹黑牽扯進感情糾紛，導致形象受挫，公司與合作方相繼暫停合作。他從前途大好的新星瞬間被推向負面漩渦，演藝事業幾乎停擺兩年。雖然他及時提告、對方也公開道歉，但陳任佑坦言：「道歉文到現在還在，不能刪，但大家還是誤會我。」

陳任佑與祈錦鈅（左）接受專訪。（圖／璽鈅工作室提供）

祈錦鈅私下出名的熱心助人，還被稱為「最正演藝圈里長婆」。（圖／記者趙于瑩攝影）

在這段低潮期間，他持續創作並調整心情，直到遇到祈錦鈅，才再次找回重返舞台的力量。祈錦鈅不只在工作上力挺，更親自展現攝影技巧，帶他外拍宣傳，期盼讓更多人重新看見他的努力。儘管與舞台短暫分離，陳任佑仍保持自律，不僅練出八塊腹肌與結實手臂，也時時準備著再次發光。

近期，陳任佑開始翻唱經典歌曲，也偶爾在 Live House 演出，祈錦鈅更多次邀請他擔任嘉賓助陣。他希望未來能推出個人單曲，用音樂回饋一路支持他的粉絲，證明自己從未放棄夢想。

