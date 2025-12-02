獨家／祈錦鈅離婚後首度露面！親吐分開原因 一度短暫同居沒搬走

記者鄭尹翔／台北報導

最辣孕婦祈錦鈅、與前夫小青蛙離婚一年才公開消息。（圖／資料照）

藝人祈錦鈅日前宣布與前夫小青蛙已在一年前正式離婚，而近期又因與小 8 歲男星陳任佑的密切互動，被外界捕捉到疑似新戀情。兩人首度接受《三立新聞網》獨家公開專訪，祈錦鈅也在鏡頭前大方談離婚後的心境與對未來人生規劃的真實想法。

祈錦鈅接受三立新聞網專訪，分享演藝生活近況。（圖／記者趙于瑩攝影）

祈錦鈅坦言，雖然離婚已有一年，但目前生活重心仍放在工作上，對於感情抱持開放態度。然而談到是否會再婚、生小孩，她語氣明顯保留，直言：「現在還好了，後面如果真的要，就是看緣分，也看錢有沒有到位。」她更強調，金錢與精力缺一不可，「如果沒有生活品質，忙到完全沒自己的時間，也沒有時間陪小孩，那真的不行。」

針對與前夫小青蛙的婚變，祈錦鈅表示，兩人是因為認知差異、誤會累積與長期溝通問題最終選擇分開，但離婚後仍保持密切聯絡，「他還是會問我今天有沒有要回去吃飯。」兩人甚至還會分享工作近況，就連祈錦鈅接下婚禮歌手工作時，前夫還虧她「怎麼會有人請離婚的人去唱婚禮」，讓她哭笑不得。被問到是否有復合可能，她僅表示：「我不敢說，除非我們都真正地改變。」至於會想要公開離婚的消息，祈錦鈅表示自己也希望前夫可以不會被這段婚姻耽誤，趕快去交新的女朋友，「老實說我還有很多東西在那邊，我會想說，宣布離婚主要原因，是怕耽誤到他找女朋友，如果他想要找，人家都會覺得他是我老公嗎，那也都分開一年了，就發文淡淡的講，只是後來沒想到變成大張旗鼓地讓全天下都知道。」

至於與陳任佑的「緋聞話題」，祈錦鈅笑稱兩人只是惺惺相惜的好朋友，因在音樂創作營認識後，發現彼此有許多相似的生命經歷而變得投緣。被問到是否是她的菜？她直率回答：「完全不是我喜歡的類型。」但既然已被貼上 CP 標籤，她也不排斥玩笑般地表示可以考慮推出合唱情歌，還誇讚陳任佑唱功扎實、聲線迷人，希望有音樂人能替他們量身打造對唱作品。

祈錦鈅與陳任佑傳出緋聞，接受三立新聞網獨家專訪笑說要組CP推出合唱情歌單曲。（圖／記者趙于瑩攝影）

