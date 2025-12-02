獨家／祈錦鈅露面合體陳任佑！證實倆人關係 惺惺相惜彼此慘痛遭遇

記者鄭尹翔／台北報導

藝人祈錦鈅日前宣布與前夫小青蛙離婚，透露兩人早在一年前已完成離婚手續，而近日又被拍到和小 8 歲男星陳任佑互動密切，意外爆出新戀情。對此，兩人首度合體接受《三立新聞網》獨家專訪，大方回應緋聞，強調彼此「只是惺惺相惜的好朋友」。

祈錦鈅表示，兩人是在音樂創作營認識，當時才發現彼此的人生經歷有不少相似的打擊與低潮，因此很自然地變成無話不談的朋友，她笑說：「應該是靈魂層次的朋友吧！」

儘管已離婚一年，祈錦鈅直言目前仍以工作為優先，但面對感情保持開放態度，也期盼未來另一半能給予更多陪伴與照顧。談及與前夫小青蛙的婚變，她坦言是因為雙方在價值觀、溝通上出現落差，加上誤會累積，最後才決定分開。不過兩人目前依舊保持密切往來，甚至仍會互相關心日常生活。她笑說，前夫還會問她：「今天要不要回來吃飯？」讓她哭笑不得。

被問到是否有復合可能？祈錦鈅語帶保留：「我不敢講，因為每次都講得很篤定，但人生很難說。除非彼此真的都有改變吧。」

至於和陳任佑是否有機會更進一步，祈錦鈅則笑回：「完全不是我喜歡的類型。」但既然現在被貼上「緋聞 CP」，她反而萌生合作念頭，還開玩笑說不排斥兩人一起合唱情歌，更稱讚陳任佑「唱功實力派、聲線很好聽」，希望能吸引音樂人替他們量身打造一首對唱歌曲。

