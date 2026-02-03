獨家／神秘大統吳家！高雄大地主 1997年引進好市多

大統百貨五福店。（圖／東森新聞）





高雄最重要的地標之一，大統百貨五福店要賣了嗎，裡頭的櫃全部得在2月底前撤出，原因是百貨和地主的租約只到今年六月，大統百貨這塊地被稱為是集團內非賣品，百貨是創辦人二房兒子經營，但土地是三兄弟共有，其中七成的地都是大房長子的，也就是操控權在大房，現在傳出可能賣地，附近的新堀江商圈攤商很害怕，萬一賣地蓋豪宅，整個商圈可能沒了。

說到大統百貨，很多人可能不知道好市多就是大統吳家引進的，吳家也等於是高雄百貨的起源，創辦人吳耀庭從大新百貨開始，陸續開了大統百貨、大立百貨和大樂購物中心，即使面對越來越多的競爭，近年來仍靠引進日本唐吉訶德和無印良品旗艦店，保持競爭力，但吳家其實還有個身分，是高雄數一數二的大地主，過去保守不賣地的企業信念，為集團累積相當可觀的資產。

大立百貨是高雄最老的百貨公司，隨著2023年年底，全台最大的無印良品、唐吉訶德日系咖啡店開幕，引進日系品牌店中店的模式，成功讓人潮回流。

力拚轉型固守家業，是百貨起家的大統集團後代的使命，但百貨業其實只是吳家事業版圖的其中一塊，創辦人吳耀庭過世後，大房長子吳進億掌管華王大飯店，後來以15億元賣給興富發，大房次子吳天翼掌管的大統畜牧，後來解散，二房兒子吳振華是目前吳家檯面上的人物，掌管大統大立百貨，兩名兒子也分別主導百貨與大樂百貨商場，尤其是大樂百貨商場，僅有一間店力抗其他量販店，這些只是看得到的部分，外傳吳家是高雄大地主，外界卻無法精準估算有多少地，其實跟創辦人的信念有關。

資深媒體人陳台生：「多做事少說話，儘量避免談到自己集團裡面內部的事情。」

在吳耀庭的帶領下，外界很難從員工打聽集團的事物，但吳耀庭除了作風較保守，也勇於創新。

資深媒體人陳台生：「他很願意去接受新的事物，伊勢丹（合作）的時候，然後再來接觸就是好市多了。」

大統集團從百貨公司跨足量販店，雖然後來股份賣給美國好市多，仍讓集團進帳312億元，如今隨著大統百貨即將出售的消息傳出，這個低調又神秘的百貨世家，再度成為熱議的話題。

