獨家／神秘豪宅「嘉義白宮」 傳中古車大王6千萬收購

記者潘建任、廖國雄、朱怡蓉／嘉義報導

嘉義市東區有個歐式建築豪宅，外觀看來5層樓，全白建築還有小閣樓非常氣派，當地人封為「白宮」，屋齡超過30年，卻荒廢10多年！先前因為有民眾闖入發生意外，成為地方討論的特殊景點。2025年「白宮」轉手賣出，根據了解，買家是嘉義中古車天王，以成交價破6千萬買下。房仲表示，雖然目前這塊地屬於都市計劃內的農業用地，未來還是有開發機會，具有投資價值。

白宮雖然雜草叢生，但看得出昔日氣派。

嘉義市東區林森東路上，純白歐式建築引人注目，氣派挑高的門面得踩上階梯才能靠近，大門頂端的閣樓還有紅屋頂，路過的人很難不注意到它，但是柵欄外凌亂的雜草，還有毀損的窗框玻璃，年久失修。2025年底，這棟在地人口中的「白宮」，順利售出。

附近住戶：「聽說有人買了，但是不知道誰買。（意外是）旁邊的樹，對，（旁邊的樹）不是進去房子內。」

附近住戶：「這間在嘉義市很有名的。」

歐式建築引人注目，很難不注意到它。

原來這棟嘉義白宮，雖然氣派豪華，但是卻長年無人居住，2022年遭到民眾闖入樹叢發生意外，管理方才找來保全巡邏。嘉義「白宮」豪宅屋齡超過30年，過去2005年因為債務執行遭到了法拍，二拍時4812萬多售出，但閒置多年，直到2025年11月新買家出現。

嘉義白宮資料。

附近居民：「可以讓這邊的生意或是人潮，可以變比較熱絡點。」

嘉義白宮的新買家，根據了解是嘉義中古車天王，他旗下多間投資公司，過去因為捲入了吸金案受到關注，昔日的拍賣價破4千萬，而這一次成交價6千多萬，平均一坪不到4萬元。根據房仲分析，附近光是農地一坪7萬8，位置就在交流道附近，後勢看漲。

新買家身分。

房仲陳亮全：「它處於嘉義市林森東路的一個交通要道，這個買方取得了這個成本，是非常具有投資價值的方案。」

房仲表示，白宮豪宅位在都市計劃內的農業用地，開發機會不小，荒廢已久的豪宅，未來如何使用，也成了地方關注焦點。

