獨家／票換免費吃章魚燒！5年價值逾17萬元 老闆霸氣喊：不怕被吃垮

記者鮑琇微、岩祐安／新北報導

天后蔡依林年底攻蛋演唱會，12萬張票1小時內全售磬，老家「新莊廟街」有業者喊出，有人願意幫忙搶票，就請吃免費10年章魚燒，目前已經有幸運兒報名成功，不過因為位置比較後面，最後「5年免費」，換算下來，5年全勤的話，可以吃超過17萬的章魚燒。

章魚燒老闆是蔡依林的粉絲，表示自己從國中開始就追星到現在。

章魚燒煎得滋滋作響，天后蔡依林攻蛋演唱會在即，她的老家新莊廟街，有業者出奇招，靠「章魚燒」搶票。

記者：「蔡依林演唱會門票一票難求，有章魚燒店老闆是頭號粉絲，就喊話幫忙搶到票的幸運兒可以吃10年的免費章魚燒。」

對於用門票換免費吃章魚燒的想法，老闆表示，意外誘惑很大。

新莊廟街章魚燒店老闆安安：「我從國中開始就喜歡了，我現在應該35歲了，自己也有試著搶，但是2次都失敗，所以拜託網友看能不能幫忙一下，沒想到章魚燒的誘惑也滿大的。」

有幸運兒割愛2張內野第4層門票，但因為比較後面，雙方談定以免費吃5年成交。

民眾：「不要啊！我要去看演唱會。」

民眾：「會有人想要每天吃章魚燒吃5年嗎？」

以一盒12粒110元來看，扣除週休一日，5年全勤，能吃311天，換算下來，一張3990元門票，能換價值超過17萬元的章魚燒。

天后魅力有多強？仔細算章魚燒兌換規定，一天上限1盒，尺寸任選

新莊廟街章魚燒店老闆安安：「我是不怕他們吃啦！覺得說當作交朋友，他們也會跟我說，老闆你不用擔心，我不會吃垮你。」

民眾：「它可以折現嗎？還是一定要章魚燒？他自己開店是嗎？那我還是選演唱會。」

就算賠本也要搶票看偶像，業者坦言很感謝幫忙的客人，如果有更好的票釋出也不會反悔5年的章魚燒之約。

