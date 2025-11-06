獨家／禁令將解封！小吃店憂「豬養太久變胖」影響黃金比例
豬隻禁運禁宰令將要解除，對豬肉上下游產業鏈業者來說都很開心期待，不過不少餐飲業者是既期待又怕受傷害，因為豬在豬舍多養了好幾天，平均都胖上至少10公斤，可能會變得比較油，因此進貨時得注意肉的肥瘦，以免影響滷肉、炕肉等的黃金比例。也有豬肉商透露，豬肉變油，比較受歡迎的瘦肉一斤就可能會貴1、20塊錢。
一大匙滷肉油油亮亮，伴隨鹹香滷汁淋在白飯上，滷肉飯受歡迎，小吃店可不能少了它，因此在沒有溫體豬的情況下，有業者暫時用冷凍豬替代，不過終於等到豬要回來了。
中和知名腿庫飯老闆徐小明：「豬放在豬舍那麼多天，豬一定會變胖。店家選擇的部分的話，可能是要不要注意豬的肥瘦度，要做一點調整，這樣才不會跟原本剛開始拿到的豬肉會有差異。」
就算禁運禁宰令解除也不能放心，因為豬隻多養了好幾天，業者就怕肉太肥。整包冷凍肉丁拿出來，店家滷肉比例為肥肉瘦肉7:3，等解禁後，進貨溫體豬肉就得要求上游，就算瘦肉變少，也必須提供黃金比例的肉丁。
另外像是香腸也常使用3:7肥瘦比例，至於影響最大的，業者指出是炕肉。中和知名腿庫飯老闆徐小明：「炕肉肥瘦度的部分，店家可能自己要挑比較偏瘦一點。不然一般來講，比較老的豬的話，牠肥的皮的部分會比較厚；另外如果腿庫太肥，裡面白色的油脂部分會比較生，你在滷的時候時間會更長，所以腿庫要選大小適中的。」
刀刀精準處理溫體豬，如果豬太肥，受影響的還有他們。拔骨師又叫剝骨師，將豬肉骨肉分離，再交給攤商加工銷售，有拔骨師透露，終於等到能復工恢復收入，但豬變肥，也會比較費力。
拔骨師：「解禁後，豬肉應該會有比較油的狀況，因為飼料吃得特別多。之前就缺豬，現在豬比較油，瘦的大家會比較喜歡，瘦肉一斤會貴一1、20塊吧。」
肉商說明，豬肉肥瘦還是得看豬農實際出豬的狀況，目前預計最快周五黃昏市場可以買到溫體豬，大部分傳統市場則是在周六。只是豬肉回歸肉況未知，從肉商豬肉攤到餐飲業者，是既期待又怕受傷害。
