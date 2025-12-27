獨家／禁菸你還抽！小港機場外旅客躺地大字型抽菸

記者陳俞安、薛仁宏／高雄報導

高雄小港國際機場有民眾走出航廈外時目擊一名男子大喇喇躺在地板上，雙腳張開呈現大字型，嘴裡叼著香菸直接抽了起來，完全無視這裡其實是禁菸區。畫面曝光後讓不少旅客直呼觀感不佳，機場也加強保全巡邏！不過也有旅客反應吸菸區標示不明確，很容易誤會。

高雄小港國際機場有民眾目擊一名男子躺在地板上呈大字型，嘴裡抽著香菸。

民眾走出小港機場外，目擊拍下一名男子大喇喇躺在地上，眼睛望向天空整個人呈現大字型，嘴還叼根菸直接抽起來，誇張場景讓她直接傻眼。

民眾表達看法。

民眾：「畢竟這是國際機場，也不希望有這樣子的畫面，讓國外的人看到觀感也不是很好。」

男子躺的地方有標語是禁菸區，但是男子卻硬要這裡抽菸明顯是故意的，而民眾拍到的不只這一天，連續2天都有一群人違規抽菸，實際到小港機場。

機場保全：「這裡不能抽菸，這裡不是抽菸區。」

此為禁菸區。

尖峰時間旅客多，現場直擊不少人在禁菸區抽菸，保全直接趕人。

記者陳俞安、薛仁宏：「很多旅客下飛機就會想抽菸，很多人就會跑到這個區域抽，但其實這裡是禁菸區，現在已經用紅龍整個圍起來，上面還貼滿標語，但還是有人反應這個標示不清楚。」

香港遊客：「看到就是那個標誌（箭頭）啊，戶外吸菸區啊，有（棚子）就是室內啊。」

服務鈴堆滿菸蒂被旅客誤以為是菸灰缸

中文寫禁菸區，但遊客看箭頭往外英文寫Smoking area，以為只要是戶外就能抽菸，服務鈴裡還堆滿菸蒂更以為是菸灰缸，但吸菸區其實就在斜對角，旅客懶得走或沒注意就不會發現。

對此航空站也表示已經加強保全巡視勸導，但是如果遇到像這是這一種躺在地上也要抽，只能通報衛生局來開單，最高罰1萬元，提醒癮君子們不要為了一時方便，有損國家門面之外，可能也會害自己的荷包失血，得不償失。

