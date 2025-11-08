獨家／淡江大橋助攻觀光！看好國旅回流 福容明年起再開「4新據點」曝

記者李育道／台北報導

福容大飯店駐店總經理戴瑞宏看好國人旅遊慢慢回歸國內市場，加上連假天數增加，將為國旅市場帶來穩定成長動能。（圖／福容大飯店提供）

旅展買氣旺、國旅熱持續升溫！福容大飯店駐店總經理戴瑞宏接受《三立新聞網》採訪時表示，今年業績已全面超越去年同期，並看好「普發一萬」政策與春節九天連假效應將持續帶動成長。隨著淡江大橋明年完工可望成為北海岸觀光新引擎，再加上多個新據點陸續開幕，集團對明年展望樂觀。

戴瑞宏指出，今年ITF旅展現場買氣熱絡，民眾普遍反映「普發一萬」提前發酵，讓旅展成為年底出遊規劃的熱點。由於明年農曆春節將有九天連假，旗下各館同步推出應景活動與餐飲方案。休閒型飯店包括嘉義voco主打家庭同樂、親子包裝；城市型飯店則結合娛樂活動，如「賭神之夜」、「揮毫」等主題，並強調「過年就是要吃、要團聚，因此我們在餐飲內容上也下了很大功夫。」

戴瑞宏指出今年ITF旅展現場買氣熱絡，民眾普遍反映「普發一萬」提前發酵，讓旅展成為年底出遊規劃的熱點。（圖／福容大飯店提供）

針對明年春節長達九天連假，是否擔心旅客出國分流。戴瑞宏表示，其實今年已歷經多個連假，公司也做出了對應措施，「差異化將是飯店生存的關鍵」。他以淡水漁人碼頭店為例指出，旅客明年可在房內遠眺即將完工的淡江大橋；而福隆店則主打在地海鮮與特色食材，讓都市的人願意來玩。戴瑞宏強調，國內旅客愈來愈重視在地體驗，這正是各館搶攻市場的重要策略。

福容大飯店看好淡江大橋帶來的觀光效益，預估淡水地區餐飲與喜宴及住宿業績將成長20%以上「未來旅客可從機場直達淡水，交通便利度大幅提升，這會讓淡水變成外地旅客進入北台灣的第一站。」

展望未來，福容大飯店計畫持續拓點，包括圓山花博館旗艦店、埔里、東港及三仙台等新據點開幕。戴瑞宏看好國人旅遊慢慢回歸國內市場，加上連假天數增加，將為國旅市場帶來穩定成長動能。

