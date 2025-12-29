獨家／禮讓救護車出勤被撞 消防隊門前3機車倒地

女騎士聽到鳴笛聲減速禮讓，後方男騎士疑似未注意前方狀況直接追撞，接著又被後方雙載騎士追撞。（圖／東森新聞）



禮讓救護車衰被撞！高雄市中華分隊一輛救護車，日前鳴笛出動，停等時突然聽到砰一聲，原來一名邱姓女騎士聽到鳴笛聲減速禮讓，不料、後方男騎士疑似未注意前方狀況還是沒聽見鳴笛聲，直接追撞前面女騎士，接著又被後方雙載騎士追撞，釀成3車連環撞。事發就在台17線上，重回現場直擊，慢車道寬，騎士車速也很快。

接到急病救護勤務，救護車鳴笛出動，除了熟悉的喔咿喔咿聲，還夾雜著砰一聲，現場發生三車連環撞。

高市消防局中華分隊小隊長洪吉利：「分隊也聽到聲音，馬上廣播請樓上同仁下來協助，這個是偶爾事件，從我到這邊來，這個是第一件。」

高雄鼓山分局交通分隊分隊長莊博鈞：「本案經實施酒測後，並未發現酒駕情事，詳細肇事原因，將交由交通大隊做分析。」

29號下午，來到中華分隊觀察，這裡是台十七線，慢車道很寬，機車速度都不慢，下午2輛救護車先後出勤，因為剛好都是綠燈，騎士都乖乖停紅燈。

女騎士減速禮讓救護車，被撞的地方就在這裡，直擊這路口，發現綠燈的時候，騎士都騎得滿快的，附近民眾就說，這裡車禍頻傳。

記者vs.當地民眾：「（差不多多久一次車禍），一個月都好幾次，從那邊闖紅燈啦，這個紅綠燈他不知道要停，他就會繼續開，都會（誤）看到前面那個（紅綠燈）。」

直擊中華一路，也發現有救護車鳴笛卡在車陣中，最後綠燈前方車開走了，救護車才終於能通過，也提醒用路人注意車前狀況，聽到救護車鳴笛，一定要禮讓或減速，才不會因為煞不住，釀成追撞車禍。

