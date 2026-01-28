獨家／禽流感恐讓「蛋」再漲！蛋行估+3元=連4週漲

年前需求大，加上天冷減產，近期蛋價已經連3週上漲。（圖／東森新聞）





年前需求大，加上天冷減產，近期蛋價已經連3週上漲，現在台中又爆發禽流感，下禮拜每斤價格恐怕還會漲3塊上下。就有蛋行業者甚至憂心，不只要漲，還可能連有錢都叫不到蛋；不只蛋，雞肉價格也可能受禽流感影響喊漲。

一顆接一顆掃貨式狂買，蛋一買就是1000多塊，有在買蛋民眾都有感，近期蛋價真的貴，連續3週上漲，價格一去不復返。

來到傳統零售蛋行，可以看到不論是哪種蛋，每斤價格都來到50元以上，創下近一年新高。如果禽流感再衝擊蛋的產量，價格恐怕會更貴。

原本受到低溫減產，加上年前需求大，雞蛋批發價一個月就漲了超過兩成，來到每斤47塊。現在雪上加霜，業者預估下週一斤還要再漲3塊上下，最怕是有錢還叫不到貨，甚至引發恐慌性囤蛋。

蛋行業者林老闆：「（當下看到）呆掉啊，不曉得該怎麼處理。（現在叫貨）已經加價購，還要排隊啊，然後我們這附近又是年貨大街，可能需求量會稍微再多一點。」

顧客：「習慣了，就聽聽就好，反正該吃還是要吃，貴也沒有差多少，不需要那麼多就不需要買，囤那麼多要幹嘛。」

業者消費者都無奈，畢竟雞蛋最多就是放兩週，囤了也吃不完。而這波除了蛋，雞肉同樣首當其衝，年前土雞平均每公斤批發價108元，零售價120到150元，已經在高點，要是禽流感疫情擴散，價格恐怕也要再漲。

雞肉攤老闆娘：「當然會影響啊，因為雞一定會減少，價格能撐住的話就盡量壓住。」

養雞協會秘書長：「台中那個畢竟是個案，我們當然是希望維持正常供應，讓價格也平穩這樣子。」

秘書長點出，目前疫情還在可控範圍，零售價漲幅應該不會超過10元。光聽到禽流感3個字，從雞到蛋，整個產業人心惶惶，最怕就是年前因此喊漲，消費者荷包又要加速縮水。

