獨家／禽流感蛋吃一半！付4300買到「疫後蛋」怒批：無良業者政府應管制

《三立新聞網》獨家訪問一位購買爆發禽流感疫情雞場蛋品的消費者，證實業者雞隻開始死亡後還在出貨。（圖／讀者提供）

台中市豐原區一家蛋雞場爆發禽流感疫情，業者還將死雞私下載運到外地棄置或掩埋，《三立新聞網》獨家訪問訂購該雞場蛋品近半年的讀者，她氣憤表示，她15日收到最新的一箱蛋已吃掉一半，那批雞蛋明明是疫情爆發後生產的，雞死了業者還隱瞞繼續賣蛋，她跟家人還因為接觸送貨人員且出現感冒症狀提心吊膽，衛生局告知應該不是感染才鬆一口氣，她強調，政府應該不能再讓這種沒有良心的業者繼續從事類似工作。

這位買到禽流感雞蛋的讀者告訴《三立新聞網》，一開始是朋友上過爆發疫情的雞場相關課程介紹給她，她跟先生就帶著小朋友去參觀，透過認識母雞跟生長過程，了解該處非籠飼、人道飼養的理念，而且雞蛋確實蛋黃濃稠、蛋殼堅硬，看起來很營養且母雞很健康，所以去年9月開始訂購，選擇12箱送1箱的方案預付4300元，養雞場每次送2箱她再分給親友。

這位讀者說，每箱至少30顆、約3台斤，換算每台斤約110元比一般盒裝洗選蛋貴上許多，她最近一次拿到雞蛋是在15日，沒想到28日朋友通知她蛋雞場發生疫情，根據業者通知10日以後的雞蛋都可以退費，換句話說，她拿到的雞蛋已經是疫情爆發後的，而且吃了一個多禮拜才被告知，她家的一箱蛋吃到剩下一半共15顆。

買到禽流感蛋雞場蛋品的消費者，幾乎每天都蒸水煮蛋食用。（圖／讀者提供）

該名讀者直言，隱匿疫情是她最無法接受的部分，讓不知情的消費者吃下很多有問題的蛋，像她很常做半熟的太陽蛋，幸好最近都只有用電鍋蒸水煮蛋，現在剩餘的雞蛋冰在冰箱也不知道怎麼辦，隨意丟棄也怕造成汙染。

該讀者告訴本網，有人看到過老闆把死掉的雞載出去，連疫情導致雞隻死亡業者都敢隱匿，繼續讓消費者買到有問題的蛋，現在連他們標榜的雞蛋是每天生產、新鮮直送，都不曉得能不能相信。

更讓這名讀者擔心的，是她與小孩都出現喉嚨多痰、鼻涕很多的感冒症狀，小孩前幾天還發燒，衛生所人員日前根據送貨名單致電，依據接觸情況進行疫調，還告訴她後續可能要採檢，雖然她知道禽流感病毒傳給人的機率很低，外出還是都盡量戴上口罩，今天衛生局才依據防疫醫師說法告知，15日接觸到現在發生感染的機率很低，她才放下心來。

一名消費者帶著小孩參觀蛋雞場後預付購蛋，發生疫情業者竟持續出貨讓她無法接受。（圖／讀者提供）

對於蛋雞場隱匿疫情等等作為，該名讀者認為，政府應該禁止業者再從事類似的行業，選擇這家的雞蛋是看上好的飼養方式、環境跟各種標章，但出了問題業者居然隱瞞還繼續賣蛋，這是他最在意的部分，未來還是會繼續尋找比較健康的雞蛋，但這種業者必須由政府設法排除。

