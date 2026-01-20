獨家》秀場歌后出道48年無成名作！嘆錯失唱張秀卿〈車站〉：就是命

資深藝人藍如潔出道48年，苦嘆至今無任何代表作。(照片/游定剛拍攝)

67歲資深藝人藍如潔，18歲自藍寶石大歌廳出道，憑藉舞台上活潑蹦跳、辨識度極高的表演風格，擁有「蚱蜢公主」封號，在早年秀場年代認證實力派歌后。然而縱橫歌壇48年，她卻始終沒有一首真正屬於自己的代表作，這份遺憾，也成了她心中揮之不去的心結。

藍如潔接受《中時新聞網》專訪坦言，自己發行過3張黑膠唱片，包括《內心的期待》等作品，每張唱片都有12首歌，「但沒有一首歌紅過。」她感嘆年紀漸長，希望能留下屬於自己的作品，「以後要走了，才不會覺得遺憾。」

廣告 廣告

資深藝人藍如潔親揭措錯失唱張秀卿《車站》內幕。(照片/游定剛拍攝)

談及演藝人生錯失多次機會，藍如潔透露，當年創作《車站》的音樂人林垂立其實最初是找上她，甚至親自對她說：「這首歌很好聽，妳要不要出？不要跟我要求太多條件，我都可以配合。」她當下也一口答應，未料因為行程忙碌，對方前後找了她兩次後，便再也沒有聯繫。

藍如潔曾發行過3張黑膠唱片。(照片/藍如潔提供)

直到後來，她才得知《車站》最終由台語歌手張秀卿演唱，專輯一推出便紅遍大街小巷，甚至成為張秀卿的經典代表作，藍如潔形容當下心情「很莫名其妙，也很難受」，不解命運為何會如此翻轉。

更令人唏噓的是，藍如潔事後從朋友口中得知，當年在討論演唱人選時，曾有其他藝人私下勸退創作者，「你不要做藍如潔，做藍如潔的歌都不會紅。」最終《車站》易主，也徹底改寫了兩位歌手截然不同的命運。「藝人其實真的要靠命。」

即便如此，她始終沒有放棄音樂夢。相隔30多年，藍如潔在好友鼓勵下，於2025年年初推出全新單曲《花開有限時》，更形容這是自己「人生最後一張唱片」。該曲一度成為八點檔戲劇片尾曲，卻仍未引起太多市場迴響，也讓她難掩失落。48年星路起伏、機會擦身而過，藍如潔的故事不只是秀場歌后的個人心聲，更映照出那個年代藝人「一首歌定生死」的殘酷現實。

更多中時新聞網報導

房市寒風蕭蕭 熱錢湧入日本

教師1月25日上街 促廢校事會議

鄭伊健拍台劇 工時短超享受