獨家》秀場歌后車禍鎖骨拔釘劇痛！求償30萬竟只拿6萬

66歲秀場歌后「蚱蜢公主」藍如潔，去年10月騎機車時，不幸遭外送員撞倒，導致左鎖骨嚴重斷裂，緊急動手術並植入4支鐵釘固定，卻換來長達數月的絞痛與後遺症；另外，原本向肇事者求償30萬元，調解會上家屬落淚哭訴，她心軟讓步，最後賠償金差距太驚人。

車禍所帶來的劇痛與漫長復健，因鐵釘外凸影響外觀，藍如潔今年10月決定取出鐵釘，「沒想到痛了兩個多月，而且比開刀還更痛」。醫師指出，手術拆釘後留下的四個骨孔需要時間修復，因此疼痛屬正常反應。

藍如潔鎖骨斷裂後遺症，手高舉或太用力還是會很痛。(照片/游定剛拍攝)

此外，藍如潔原先向肇事者求償30萬元，但在調解會上，面對對方家屬落淚哭訴無法負擔賠償金、最壞結果只好進去關。她心軟讓步，最終僅獲6萬元和解。對此，她坦言，「我當時就是心軟，看到他們都在哭，現場的人都知道我是誰，我就不好意思，那不然怎麼辦。」

藍如潔車禍腳部多處擦挫傷。(照片/藍如潔提供)

這場意外也讓藍如潔對人生有了深刻體悟。她透露，現在騎車放慢速度，甚至不再開車，提醒年長者行車安全至關重要，「反應不再像年輕時那樣快，安全真的比什麼都重要。」藍如潔目前仍持續復健，並努力在舞台上保持最佳狀態，用堅強面對傷痛與生活。

