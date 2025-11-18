獨家／秋冬懶人福音！「巫師毯」在家穿著走 宛如行動被窩

有業者就推出「巫師毯」直接把毯子穿上身。（圖／東森新聞）





進入秋冬，許多人的厚棉被、毯子都開始拿出來蓋，但在家追劇滑手機最怕毯子從身上滑下來。有業者就推出「巫師毯」直接把毯子穿上身，彷彿隨時都在被窩裡！長度也特別加到180公分，連腳都包裹得到，每到冬季就很熱銷！

現在天氣越來越冷，在家裡蓋毯子總是覺得一直掉下來嗎，有業者推出這種巫師毯，穿上去保暖超級有感。毯子穿上身一秒變巫師，長長斗篷、毛絨材質把全身包裹，讓你在家滑手機也不會被冷到。

寢具業者翁小姐：「起身天很冷，不想從溫暖的被窩離開，你可以把它（毯子）直接披上，起身的時候毯子會跟在你身上，一樣沒有離開被窩的感覺。」

蓋毯子最怕長度不夠長，為了讓全身包緊緊，毯子也特別做到180公分包准能蓋到腳，在家走來走去化身行動棉被，不管是追劇還是滑手機都超有安全感。

迎接秋冬到來，從家裡用的到外面穿的，這股毛絨絨時尚再度回歸。

有發現時尚小巧思嗎，毛絨絨的帽子還有這個白色大衣，穿上去不僅很可愛而且也非常保暖。

進到服飾店一看，帽子、衣服、夾克、還有外套甚至是包包，全部都離不開毛毛，連逛街的女孩外套也是毛絨絨，業者觀察今年冬天的穿搭趨勢就是這個。

服飾店店員Meredith：「其實今年的話真的就是來的客人，其實都是滿多都是會選擇毛毛系列的單品，因為其實就是今年還滿流行，我覺得毛毛的話就是會很有一個秋冬感，然後會很溫暖的感覺，而且會讓人覺得毛絨絨的很可愛。

毛帽搭配外套或是超豪華貂毛夾克，每種搭配秋冬感都很足，各個時尚單品離不開絨毛元素，現代人穿搭不只要好看，連保暖也得同時兼顧。

