【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北市三峽爆出離譜租屋亂象！一名A姓闆娘滿腔熱血創業，卻疑遭「房仲＋房東」雙重誤導，把車庫空間包裝成「合法店面」出租。她砸錢裝潢、添設備、辦營登，才營業兩個月就收到新北市政府工務局公文，被告知使用空間根本是「車庫」，依法不能營業，必須立即停業。她氣憤直呼：「這根本是赤裸裸的詐騙！」

A姓闆娘已將該處回復整理至當時承租時狀態。（圖/讀者提供）

平台寫『店面』結果是車庫！創業夢一夕變惡夢

據A小姐透露，她9月在租屋網站上看到一則明確標註為「店面出租」的房源，經仲介帶看後覺得空間合適，便順利承租。房東與仲介從未提及該處用途受限，更未告知其實是車庫變更而來。

廣告 廣告

她投入數萬元裝潢，添購專業美容設備，10月成功辦理營業登記。沒想到11月竟收到工務局正式來函，直指她使用的空間屬「車庫」，完全不符建築法規定，必須立即停止營業。

A小姐控訴「我看到公文嚇傻了！根本從頭被誤導。」

設備全拆光、恢復原狀 房東卻甩鍋？

收到公文後，A小姐立即停止營業並清空店內設備，現場恢復成空蕩蕩車庫模樣。她表示，自己向房東詢問才聽到更離譜的回應：

「房東竟然說，是因為我辦營登才會被查。」

讓她完全無法理解，「是店面就不會被查？這不是此地無銀三百兩嗎？」

裝潢費、器材費、房租全都回不來，更可能還要付出罰款，讓她痛批：「我踏踏實實創業，卻成了被捅一刀的那個人。」

據悉，該處房東原就知道此地為車庫用地，疑仍包裝後與仲介配合刊登店面出租廣告，導致A小姐受騙上當！因店面與車庫的租金落差極大，若刻意包裝販售，恐涉及明顯詐欺。

A姓闆娘提供租屋合約，當初簽約時確實表明為店面用途，房東亦知情。（圖/讀者提供）

工務員將前往勘驗 若違法恐面臨罰款

據了解，新北市工務局將該案件已列入調查，將於20日前往現場勘查，確認空間原用途與違規情形，並釐清租賃雙方責任。若違反建築法，最高可開罰30萬元。

然而A小姐最擔心的是，受害者最後卻成為被罰的人。

在事後該房東與A闆娘的對話紀錄中，房東所提供的資料文件顯示，該房東明顯知情該出租店面為車庫用地，卻仍將該處裝潢後，委託仲介出租！疑涉租屋詐騙！（圖/讀者提供）

創業2個月全毀 A小姐怒：這不是詐騙什麼才是？

從滿懷期待到被迫拆光退出，A小姐的創業僅維持短短兩個月。她控訴，自己是租屋資訊不透明的典型受害者：

「資訊不實、用途不符、房東不告知、房仲沒查證，結果全要我負責？這不是詐騙，那什麼才叫詐騙？」

她呼籲政府應加強管理租屋平台與房仲資訊查核，避免更多新創業者成為下一個受害者。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光