獨家／租用行動電源留意！木馬遙控手機隨時竊個資

資安專家提醒，租借式行動電源充電不需任何授權。（圖／東森新聞）





中國「租借式行動電源」爆發資安危機！有駭客把病毒晶片植入行動電源，消費者使用，手機個資就會全部外洩，就算拔掉也沒用，由於台灣也有很多租借機台，使用者都相當緊張，就怕資料會外流。資安專家就提醒，如果充電時，手機跳出「存取權要求」，那就是有問題，千萬別繼續使用。

不管是捷運站、還是超商，掃個QRCODE就能輕鬆充電，租借式行動電源也已成不少台灣人的日常，但現在充個電卻可能讓個資外流，就算拔掉了也沒用，因為駭客也能透過木馬病毒，遠端監控你的手機，使用者聽了心驚驚。

民眾：「現在科技很進步，就可能就隨便，你插個隨身碟，或什麼的，就可能會有病毒，對所以就是，還是會有這樣的擔心，綁手機都很多，信用卡啊，什麼行動付款之類的，那所以真的被盜用的話，就很麻煩啊。」

不過資安專家強調，大家別太緊張，雖然公用行動電源有一定風險，但現在的手機都有資安防護，要避免被駭，可以注意這個「地方」。

資安專家Max：「只要出現需要系統授權，使用者不要按下信任裝置，或是允許存取資料的情況，基本上來講，風險就會非常低，所以提醒民眾，只要記住一個原則就是，充電是不需要任何授權。」

防人之心不可無，擔心台灣的租借式行動電源也出包，以車站常見的「旅電」來說，業者強調會定期資安維護，行動電源也無法拆開，就算真的被有心人士惡意破壞，還回去後機台也會自動鎖住，避免使用者租借。而服務橫跨「台灣、日本、澳洲」等地的ChargeSPOT也表示，行動電源沒有USB的孔槽讀寫功能，因此無法受外力植入晶片，如果發生問題，會隨時追蹤狀況，系統也會定期維護，確保安全性。

小小一個行動電源，卻可能成為風險破口，業者們不敢大意，繃緊神經做好防護，就怕一個不小心，相同的資安危機也在台灣上演。

