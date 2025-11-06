獨家／租一中商圈店面 被檢舉違建 房客挨罰還被告

台中一名鍾先生去年在一中商圈租了一間160坪的空間，簽約進行拆除裝潢，結果才進行兩天就被檢舉違建勒令停工。（圖／東森新聞）





台中一名鍾先生，去年在一中商圈租了一間160坪的空間，打算要開棋牌社，先簽約進行拆除裝潢，結果才進行兩天就被檢舉違建勒令停工，被都發局查出屋內鐵皮增建、天井跟樓梯都是違建。鍾先生指控房東知情，還聲稱一切合法，甚至還反過來告他，害他被罰6萬塊，現在店開不成，包含租金、拆除裝修跟硬體設備等等花了上百萬，他怒控房東詐騙；但房東表示，他未申請裝修許可，已經提告，雙方各說各話。

房東vs.承租人鍾先生：「那些都是網路線，前一個房客的，（沒關係，我們處理就好，這個小事情）。」

房東帶看室內空間，超大坪數還有隔好的空間，鍾先生想租下來開棋牌社。房東vs.承租人鍾先生：「後面的增建空間，其實都有繳稅，它是合法的沒錯吧，（就是這裡啊，這邊有20坪）。」

簽約時白紙黑字講清楚，沒想到一簽下去開始準備裝潢，問題就來了。承租人鍾先生：「明知道他這不是合法的，還告訴我說是合法的，就是騙我們，講白一點就是詐騙，詐欺我們。」

去年7月，台中鍾先生在熱鬧的一中商圈找了一個160坪的大空間，整層二樓都能使用，想開棋牌社。7/1簽約，月租金8萬，管理費8000多，6月底開始拆除裝潢，結果才施工兩天就被勒令停工，被都發局查出鐵皮增建，天井還有一樓的樓梯竟然都是違建，害他沒辦法裝潢整修，等於無法營業登記，損失上百萬元。

承租人鍾先生：「增建的部分，這個樓梯是增建，這是政府判定的，他原本是罰房東，然後他轉介說是我造成的，不可能我蓋的吧，這那麼舊，我怎麼瞬間兩天或幾個月就蓋好，完全不可能吧。」

竟然連大樓原本的樓梯都被認定是增建，鍾先生相當無奈，還因此被都發局開罰6萬。承租人鍾先生：「整個過程中就是一直在燒錢，一直損失錢，然後不知道為什麼，然後直到前年的時候，接近年底的時候就被告，一定是破百萬。」

後來在8/5都發局發文給房東，表示未經許可擅自變更外牆、防火區劃跟樓梯，與使用執照不符，後來又在8/20變成鍾先生收到函文，未經申請許可擅自變更使用，未告知房東擅自裝修，導致房東不知悉違規發生時間，一切似乎變成房客違法。

對此《EBC東森新聞》求證房東，他不願受訪，只表示房客當初沒申請裝修許可，已經提告，一切交由法律處理。但對鍾先生來說，本來只是想開店賺錢，現在慘賠還惹上官司，實在悔不當初。

