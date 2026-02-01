獨家／秤重糖「1克1元」民眾結帳2500元驚呆

記者古芙仙、朱韋達／高雄報導

有民眾到高雄三鳳中街辦年貨買糖果，選了一間有送氣球的，結帳時兩包糖果要價2500元讓她嚇一跳，原來是100公克100元，也有的會標示半斤300元，也等於1公克1元，而其實大部分民眾對重量沒有概念，實際測量一片大金幣巧克力約6.5克，但一樣的東西來到年貨街傳統的秤重糖果店，半斤175元有47片，一片3.7塊，價差就出來了。

高雄三鳳中街中賣高級秤重糖果攤小朋友特別多。

來到高雄三鳳中街，辦年貨人潮多，其中賣高級秤重糖果攤小朋友特別多。

店家：「秤重的話是半斤300塊。」

大街糖果店秤重，1克1元，種類多樣

店家說明價格，這些糖果各種可愛造型很受小朋友歡迎，有民眾買了兩袋結帳時2500元嚇一跳。

店家：「我們都是100公克100塊，全部都可以混搭。」

傳統糖果店半斤300元。

但到底秤重糖果是貴還便宜，實際買了這一袋100公克100元，裡面有軟糖、昆布糖、黃金糖等，其中這一枚大金幣巧克力來到年貨街另一間傳統糖果店，有秤重賣一樣的半斤300公克共47片，等於一片3.7元，而1公克1元的這一片大金幣6.5公克就是6.5元，價差快一倍。

民眾表達意見。

民眾：「攤子如果是租的話（價格偏貴）覺得還OK啦。」

民眾表達意見。

民眾：「就習慣還是會選傳統的店。」

一般民眾對於重量大多沒實際概念，實際來秤看看，這一顆小小的黃金糖4.9克等於5元，比較有重量的造型橘子軟糖是24克多等於25元，買4個就100元，其他像是軟糖、棒棒糖等大多落在3公克到7公克間，和傳統的秤重糖果1斤價格130元比起來的確有落差。

傳統糖果店老闆娘出面說明。

傳統糖果店老闆娘：「我們的價位很便宜的，我們都薄利多銷。」

傳統糖果店家一年四季都在。

傳統店家一年四季都在這，送氣球的秤重糖果大多是年節出現的「快閃攤」，賣比較精緻好看的糖果，都有明顯標示價格，要不要購買，怎麼選就看個人不同需求。

