獨家／夜店大亨夏天倫被砍、新歡被噴辣椒水 她曾跟阮經天交往又閃分！
「夜店大亨」夏天倫昨（30）日下午6點多在北市民生東路三段某大樓的地下停車場遭兩名男子持利器攻擊，事發當時他身邊跟著空姐新歡，夏天倫左手臂遭割15公分刀傷、女友眼部被噴辣椒水受傷，兩人經常在網路練身體曬恩愛。《鏡報》日前就接獲爆料，阮經天曾在社群認證的上班族前女友，就是夏天倫的現任空姐新歡 Sally。
外界都知阮經天缺乏安全感，戀情一向「見光死」，除了與許瑋甯長達8年的愛情，另一段就是 2022 年初，他在社群無預警曬出認證圈外女友的合照，還說她是上班族，希望大家不要打擾她。
當時阮經天為保護對方，用墨鏡、落腮鬍貼圖遮住女方臉龐，盼能低調培養感情，結果戀情僅維持 5 個月便劃下句點，《鏡報》接獲爆料，指阮經天的圈外上班族女友，正是如今「夜店大亨」夏天倫（Ａ倫）的現任新歡Sally Huang（黃思喬） 。
Sally 外型亮眼，就讀實踐大學時就是知名校花、PTT表特版正妹、做過模特兒，接受媒體訪問也接過業配。她後來考上空服員，她與潘瑋柏空姐妻子 Luna及空姐背景的「星光二班」成員林佩瑤是資深閨密，她和阮經天交往還是林佩瑤拉的紅線。
夏天倫4年前與「名媛界大S」黃廉盈（舊名夏黃廉盈）離婚後，感情生活依然精采，最近與小13歲女友Sally愛得火熱，不僅在社群上大方曬出親密互動，甚至挑戰高難度的情侶健身姿勢，肉體交纏尺度相當火辣，一掃夏天倫被前妻黃廉盈告妨害名譽、加重誹謗被檢方起訴的陰霾。對於新歡Sally是阮經天唯二認證的前女友，夏天倫對《鏡報》說，對於私人領域他不想回應。 據媒體報導，43歲的夏天倫昨遭襲時，與33歲女友Sally準備離開健身房，前往停車場取車時，突然遭人持凶器猛砍。夏天倫左手臂有15公分刀傷，右手臂與眼部腫脹受創；他的女友也在混亂中受傷，右眼腫脹疼痛。兩人意識清楚，經救護人員送往馬偕醫院救治，都無生命危險。
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
回到原文
更多鏡報報導
王嘉爾公開私密生活細節！曝「自己解決生理需求」驚呆女主持人
陳柏霖紐西蘭婚禮喊卡！受閃兵案衝擊 人生大事「全面順延」
獨家／邱澤、許瑋甯婚禮誓詞曝光 許瑋甯揭邱澤讓她動心4個瞬間
其他人也在看
北市松山區敦北公園狗活動區啟用 (圖)
台北市動保處表示，位於松山區的敦北公園狗活動區30日正式啟用，現場也安排「敦北GO聖誕－萌寵變裝秀」活動，讓飼主和毛孩走秀同歡。中央社 ・ 23 小時前
獨家》文資鄰損3-3：台北歸綏街大裂縫 居民怒：別重演基泰大直
台北市定古蹟文萌樓周邊進行都更案，該案為住商大樓，規劃興建地上26層、地下六層，共342戶，當初建設公司在2016年送審時，曾被台北市都市設計審議委員否決，認為不該在L型的街屋中間，出現20幾層樓的「怪物」，要求建商回去修正，建商在四度闖關後才通過，如今除造成文萌樓鄰損，就連對街的建物及馬路也出現大自由時報 ・ 1 天前
「夜店大亨」夏天倫停車場2煞砍 釀15公分刀傷
夜店大亨夏天倫在台北市松山區停車場遭到攻擊，造成左手15公分刀傷。事件發生於30日晚間6點多，他與朋友打完高爾夫球返回停車場時，突然遭兩名黑衣男子持刀棍襲擊並噴灑辣椒水。警方調閱監視器後，已逮捕一名折返現場的27歲林姓嫌犯。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
伏擊夏天倫！嫌犯自稱「夜店前員工」卻無紀錄 手機只有律師電話
夜店大亨夏天倫11月30日晚間在台北市松山區一處地下停車場，遭黑衣人伏擊砍傷，左前臂留下15公分長的刀傷，其中林姓嫌犯逃逸近1小時自行投案，供稱曾經在夏天倫經營的夜店工作，因不滿工作待遇，被對方無故資遣，才會來報復；不過警方追查，根本找不到他的工作紀錄，手機裡也只有律師的電話，案情仍有待釐清。鏡新聞 ・ 2 小時前
「夜店大亨」夏天倫遭砍傷送醫 深夜發文曝實情：為朋友擋一刀
台北市警察局松山分局民有派出所表示，案發時間為昨晚6時許，接獲民眾報案指出停車場內發生攻擊事件。員警趕抵現場後，立即展開救援並調閱周邊監視器，掌握嫌疑人動向。目前警方已帶回一名男性涉案人，現場並查扣一把刀、鐵棍與兩罐辣椒水，正持續釐清案情並追查其他涉案共犯...CTWANT ・ 13 小時前
比要回禮物還可惡 新北男交往期間撞壞女友車過戶己車賠償分手後竟提告
新北市游姓男子與李姓女子原為情侶，2人交往期間某日，游男騎乘李女機車不慎將車撞壞，因而將自己所有的機車過戶給女方，並將車輛交由女方使用，不料2人分手後，游男竟謊稱對方冒名過戶車輛，對女方提告偽造文書，而女方知情後也提出誣告告訴，最後李女獲不起訴處分，游男則一審被判處有期徒刑3月。鏡報 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
女星手術「膽囊被切」後知後覺！罹糖尿病認了1飲品連喝四年
女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，挺過8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。今以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，披上量身打造的「原始女酋長」造型霸氣現身，在松菸4號倉庫開講，首度公開這幾年與病魔共存的心路歷程。唐玲近來被診斷為糖尿病前期，透露因為胃改道讓食物高速衝進小腸，血糖容易自由時報 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 7 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前