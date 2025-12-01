獨家／夜店大亨夏天倫被砍、新歡被噴辣椒水 她曾跟阮經天交往又閃分！

2022 年初阮經天在社群無預警認證上班族女友（左），本尊被起底就是夏天倫（右圖後）被噴辣椒水的新女友Sally Huang。翻攝自_sallyhuang、ethanruan91 IG

「夜店大亨」夏天倫昨（30）日下午6點多在北市民生東路三段某大樓的地下停車場遭兩名男子持利器攻擊，事發當時他身邊跟著空姐新歡，夏天倫左手臂遭割15公分刀傷、女友眼部被噴辣椒水受傷，兩人經常在網路練身體曬恩愛。《鏡報》日前就接獲爆料，阮經天曾在社群認證的上班族前女友，就是夏天倫的現任空姐新歡 Sally。

外界都知阮經天缺乏安全感，戀情一向「見光死」，除了與許瑋甯長達8年的愛情，另一段就是 2022 年初，他在社群無預警曬出認證圈外女友的合照，還說她是上班族，希望大家不要打擾她。

當時阮經天為保護對方，用墨鏡、落腮鬍貼圖遮住女方臉龐，盼能低調培養感情，結果戀情僅維持 5 個月便劃下句點，《鏡報》接獲爆料，指阮經天的圈外上班族女友，正是如今「夜店大亨」夏天倫（Ａ倫）的現任新歡Sally Huang（黃思喬） 。

Sally 外型亮眼，讀實踐大學時就是知名校花、PTT表特版正妹。翻攝自表特實踐Beauty USC FB

Sally 外型亮眼，就讀實踐大學時就是知名校花、PTT表特版正妹、做過模特兒，接受媒體訪問也接過業配。她後來考上空服員，她與潘瑋柏空姐妻子 Luna及空姐背景的「星光二班」成員林佩瑤是資深閨密，她和阮經天交往還是林佩瑤拉的紅線。

Sally （下）與男友夏天倫（上）近來挑戰高難度的情侶健身姿勢（右圖），互動親密。翻攝自_sallyhuang IG

夏天倫4年前與「名媛界大S」黃廉盈（舊名夏黃廉盈）離婚後，感情生活依然精采，最近與小13歲女友Sally愛得火熱，不僅在社群上大方曬出親密互動，甚至挑戰高難度的情侶健身姿勢，肉體交纏尺度相當火辣，一掃夏天倫被前妻黃廉盈告妨害名譽、加重誹謗被檢方起訴的陰霾。對於新歡Sally是阮經天唯二認證的前女友，夏天倫對《鏡報》說，對於私人領域他不想回應。 據媒體報導，43歲的夏天倫昨遭襲時，與33歲女友Sally準備離開健身房，前往停車場取車時，突然遭人持凶器猛砍。夏天倫左手臂有15公分刀傷，右手臂與眼部腫脹受創；他的女友也在混亂中受傷，右眼腫脹疼痛。兩人意識清楚，經救護人員送往馬偕醫院救治，都無生命危險。

