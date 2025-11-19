獨家／「空幹王」震出響亮名聲！羅志祥高舉盾牌：標籤隨你貼

羅志祥不再害怕外界要在他身上貼什麼標籤。劉耀勻攝

羅志祥（小豬）出道30年舞技稱霸華語樂壇，但隨著演藝道路上的高低起伏，他也累積了不少「特別的封號」。除了2020年因感情風波受封為「時間管理大師」，其實早在2006年，他就因為經典曲〈精舞門〉裡的舞蹈動作，被冠上另一個響亮稱號「空幹王」。

這個封號源自小豬當年演出時的招牌舞步，他以骨盆做出高速、前後擺動的「空幹動作」，時間甚至可達數十秒，被部份網友暗酸他是「空幹王」；特別的是，這個稱號的聲量，甚至不輸他本來就擁有的「亞洲舞王」封號。

把嘲笑變「精神盾牌」

不過，羅志祥非但沒有排斥，甚至曾在小巨蛋演唱會上表演到情緒高昂時，對著全場大聲喊出這3個字，瞬間把場內氣氛推向高潮。羅志祥接受《鏡報》專訪時提到此事，笑說：「演唱會當下，可能大家也會覺得，哇！羅志祥把別人虧他的3個字，變成自己的招牌了。」

過去網友加諸在他身上的嘲諷綽號，如今已不再刺痛，反而充滿感謝且幽默以對。他感謝地說：「其實那明明只是一個很簡單的舞蹈動作，卻因為這3個字，讓這個動作變成了我的特色，我覺得滿好的！」他認為，有時候要懂得把別人取笑你的話，拿來當成自己的盾牌，「這個盾牌上面，你們要貼什麼標籤就貼吧」。

20251119羅志祥用不同角度去看事情，得到的反而更多。劉耀勻攝

走過風暴後的「順其自然哲學」

46歲累積30年演藝生涯，羅志祥已經不再害怕外界批評，情緒也不會再被酸民勒索，他學會放下執著、不再企圖控制所有事情，而這樣的轉念，也悄悄地讓他的生活開始走向更好的方向，「也許因為變得比較放鬆、比較坦然，有些事情突然間好像開始變順、變好，我也覺得自己比以前更強大」。

羅志祥將於12月6日舉辦《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》簽書會。劉耀勻攝

