獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫解答：「1類人」最適合、好處說不完

連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。

近來天氣冷到爆炸，有網友討論穿襪睡覺的優劣。有媒體採訪中醫師天冷睡覺可否穿襪，該中醫師表示，冬天腳部保暖有益健康，但穿襪睡覺是否合適，應依個人體質與襪子材質決定。

該中醫師表示，若選擇寬鬆、透氣的襪子，有助保暖、改善末梢循環，有助於老人、孕婦等族群，「但糖尿病患者及腳部有傷口者，則不建議採用此方式，否則可能加重病情，甚至影響末梢神經血液循環。」

此說法引發網路熱議。義大醫院預防醫學科主任、家醫科醫師洪暐傑，接受《三立新聞網》採訪時表示，該中醫的說法是錯誤的！天冷睡覺穿襪有益健康，尤其是對於糖尿病患者等末梢血循差、神經病變的族群，因為這類患者的末梢較不敏感，穿襪睡覺可讓溫暖腳部，促進該處的血液循環。

「此外，糖尿病患穿襪睡覺，可使其足部乾燥、避免受傷或感染，達到保護足部的效果。」洪暐傑表示，穿襪睡覺可溫暖糖尿病患的腳，降低神經疼痛感，也可改善其睡眠品質，好處實在太多！

他並強調，醫界對於糖尿病患者的衛教均為保護好糖尿病足，盡量穿著鞋襪，以避免末梢神經不敏感的腳部受傷後，還無感，導致傷口潰爛，而引發更嚴重的併發症。

至於天冷穿襪睡覺的注意事項，洪暐傑表示，只要穿著襪口寬鬆的襪子較頗有健康益處，「沒人會故意穿一雙緊繃的襪子入睡吧？！」

