獨家／突破中國壓制！環境部長彭啓明低調參與巴西COP30

2025年11月7日，巴西貝倫主辦聯合國第30屆氣候變遷峰會（COP30）前，巴西總統魯拉與聯合國秘書長古特雷斯（前排中間兩位白髮者）帶領各國代表一起大合照。路透社



「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）」第30屆締約方大會（COP30）即將於巴西貝倫落幕，《太報》掌握，環境部長彭啓明今（2025）年低調前往巴西參加，他先是前往巴西參與相關活動，而後訪問南美友邦巴拉圭才返台，這是總統賴清德就任以來，台灣能再次進入COP。

巴黎協定10週年 台灣公布NDC3.0展現決心

每年的UNFCCC締約方大會是全球應對氣候變遷的重要平台，2015年通過《巴黎協定》，目標是在21世紀結束前將全球平均氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度以內，並提出減緩、調適、資金、技術、能力建構及損失損害等面向，要求各國提出「國家自定貢獻（NDC）」，自訂減碳目標。

廣告 廣告

台灣不是聯合國會員，也不是UNFCCC締約國，民間組織與企業踴躍參與，歷任環境部長曾以民間身份突破重圍，但能否進入COP場館每年都備感壓力。2023年時任立委吳欣盈因已登記為副總統候選人，引發中國對大會秘書處施壓，使其換證受阻，也波及其他立委。

今年是《巴黎協定》通過10週年，歷史上具有象徵意義，各國也必須提出「第三期國家自定貢獻（NDC3.0）」，台灣雖不是締約國，但經過總統府「國家氣候變遷對策委員會」討論，行政院已於11月初拍板「2035年國家自定貢獻」，盼能向國際社會呈現台灣在淨零碳排的努力與成果。

巴西主場、中國擴張 台灣參與不確定性高

COP30在巴西貝倫舉辦，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）立場相對親中，曾於去（2024）年簽署聯合聲明支持「一中原則」，不過值此歷史時刻，仍協調讓彭啓明低調前往，秉持 「專業、務實、有貢獻」精神參與活動，盼能彰顯台灣在淨零轉型上的決心。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，再度退出巴黎協定，並首次未派官方代表團參與COP，外界早就預期中國將填補美國留下的空缺。據了解，中國國家館就設在會場入口處，緊挨主辦國巴西館，規模也超過以往，魯拉即是搭乘中國電動車「比亞迪」的休旅車抵達現場。

UNFCCC屬於聯合國重要的國際公約，台灣近年屢遭中國以聯大2758決議打壓。今年遇上美國缺位、中國主導議程，也緊盯台灣動態，巴西對台態度相對保守，簽證申請過程繁複，以往官員透過民間管道入場，但近年也陸續遭中國施壓收窄，相關單位研判政治敏感度升高，因此全程低調。

知情人士透露，彭啓明已成功前往巴西貝倫，參與相關活動；而台灣與巴拉圭環境部曾於10月簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」 ，彭啓明也趁此回訪巴拉圭。

事實上，在巴西停留、轉機是前往巴拉圭的路徑之一。外交部長林佳龍今年訪問巴拉圭時在巴西聖保羅轉機時，曾與聖保羅州議員迪尼斯（Gil Diniz）會晤。而巴西聯邦眾議院於2023年10月成立友台小組主席艾莫瑞（Geraldo Junio do Amaral）曾於隔年訪台時透露，過程遭逢相當壓力。

回訪巴拉圭 擴大友邦交流

環境部並未公開彭啓明前往巴西的行程，但今（11/21）日透過新聞稿表示，為呼應COP30「全球共作（Global Mutirão）」 理念，彭啓明以台灣「氣候治理與環境政策：邁向2050淨零策略與進展」（Climate Governance and Environmental Policies: Roadmap to Net Zero）為主軸進行呼籲。

彭啓明從台灣近期面對颱風的經驗切入，強調提升氣候韌性的迫切性；也分享台灣最新公布的NDC 3.0目標、2030至2035年能源轉型方向、碳費制度與ETS規劃、企業自願減量制度、與歐盟碳交易平台合作、台版「碳邊境協調機制（CBAM）」進展、百億綠色成長基金運作及循環經濟成果等政策進展，普遍獲得友邦高度關注與肯定。

環境部在新聞稿中強調，雖台灣非UNFCCC締約方，已自主提出國家自定貢獻（NDC3.0）、兩年期透明度報告（BTR）等公約文件，而淨零轉型並非一國之力可以達成，我國除持續爭取參與聯合國氣候變遷大會外，也致力深化與友邦合作，擴大落實《巴黎協定》，貢獻台灣力量。

更多太報報導

COP30今起在巴西召開 5邦交國替台發聲

COP30將展開 駐紐代表歐江安呼籲支持台灣參與UNFCCC

專訪／澳洲國會議員：歡迎台灣加入CPTPP、參與COP31