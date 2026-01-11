獨家／窒息真相1：擁百億房卻買不起5公斤肉 伊朗人淪「最窮億萬富翁」

記者彭光偉／台北報導

大規模反政府抗議人潮走上伊朗第二大城馬什哈德街頭（圖／翻攝自X平台 @visegrad24帳號）

伊朗示威遊行擴大，德黑蘭政府也開始鎮壓抗議群眾，而引爆這場「革命」的主要原因，就是伊朗內部的經濟崩潰，讓老百姓難以生存。一名旅居台灣多年的伊朗人阿米爾（化名）接受《三立新聞網》獨家專訪，道出當地中產階級最深沉的無奈：「我們變成了最貧窮的億萬富翁。」

阿米爾用「貧窮的億萬富翁」來形容像他一樣的伊朗中產階級。他透露，由於長期的惡性通膨與資產泡沫化，很多人在伊朗擁有的房產市值可能飆漲至100億（當地貨幣），帳面上看起來身價驚人，但這卻是毫無意義的數字。「房子是拿來住的，不能賣，賣了我就沒地方住，」阿米爾苦笑說道。

廣告 廣告

然而，許多坐擁「百億資產」的屋主，現實生活中的購買力卻低得嚇人。阿米爾直言：「房子雖然很貴，但他的月收入，可能連5公斤的肉都買不起。」連買新衣服、出國機票都成了奢望。這種「資產天價、現金如紙」的現象，讓無數伊朗家庭陷入了雖然有房產，卻在溫飽線上掙扎的詭異困境。

除了資產泡沫，薪資的實質購買力更是斷崖式下跌。阿米爾舉例，許多奉公守法、為國家服務了30年的公務員，原本退休時的退休金換算約有700至800美元，這在當地本可安享晚年。但隨著匯率崩盤與通膨失控，現在這筆退休金的價值僅剩約100至200美元（約台幣3200至6400元）。

「薪水增加的速度，永遠追不上物價翻倍的速度，」阿米爾指出，過去一年內，一盤24顆裝的雞蛋價格從約30元台幣，翻了三、四倍折合台幣超過100元，對台灣人來說或許尚可接受，但對於收入縮水至原先五分之一的伊朗人來說，這是難以承受的生存重擔。

究竟為什麼會造成這種「房子值百億、人民吃不起肉」的經濟怪象？阿米爾分析，除了國際制裁導致進出口成本增加外，國內腐敗的銀行體系更是元兇。

他揭露，伊朗許多私人銀行為了掩蓋虧損、美化財報以向中央銀行借貸，竟與其他銀行聯手炒作資產。他打比方說「A銀行以10元買地，轉手以1萬元的帳面賣給B銀行，然後B銀行也如法炮製回報A銀行。看似創造了鉅額獲利，但實際上沒有創造任何經濟價值。」這種銀行間「左手換右手」的虛假交易，不斷墊高資產價格，製造了房市泡沫，同時迫使政府的中央銀行不斷印鈔支撐這些體質脆弱的銀行，最終導致惡性通膨，讓貨幣淪為廢紙。

阿米爾形容，現在的伊朗社會瀰漫著「飢餓與憤怒（Hungry and Angry）」的情緒，人民看著自己的資產數字不斷膨脹，餐桌上的食物卻越來越少，這種強烈的相對剝奪感，就成為了伊朗社會引爆的火藥引線。

更多三立新聞網報導

獨家／逆風伊朗1：沒革命？罷市全為逃稅 譏流亡皇子：只會花爸遺產

獨家／逆風伊朗2：物價飆漲！在台伊朗人淪金融孤兒 控美發動飢餓戰爭

獨家／逆風伊朗3：痛罵納坦雅胡惡魔！商疑哈瑪斯突襲放水：以肯定知情

獨家／逆風伊朗4：非獨裁是嚴父！商喻沒他管會亂 曝：他要政府別太兇

