獨家／窒息真相2：為何不推翻政府？旅台伊朗人：怕成「下一個敘利亞」

伊朗街頭示威從2025年底開始不段擴大，政府也開始對抗議群眾鎮壓。（圖／翻攝自Iran Insight官網）

面對嚴峻的經濟困境與高壓統治，外界常質疑為何伊朗民眾不發起革命推翻神權政府？接受《三立新聞網》訪問的旅居台灣伊朗人阿米爾（化名）分析，伊朗社會目前陷入一種「想改變卻不敢全盤推翻」的矛盾心理，因為人民對「敘利亞化」的恐懼，遠大於對現狀的不滿。

阿米爾將伊朗人分為三類：第一類是流亡海外的反對派，主張推翻政權，但被國內視為不切實際；第二類是既得利益者與死忠支持者，約佔人口10%至20%，他們掌握武器與法律資源，願意為政權犧牲；第三類則是佔絕大多數的國內民眾，他們不滿現狀，但更務實地尋求改革而非流血革命。

「如果在國內的人民要求改革，是因為我們不想看到伊朗分裂。」阿米爾解釋，伊朗人看著鄰國敘利亞在內戰後，國家變得脆弱、分裂，甚至成為以色列隨意空襲的目標，這種「國家崩潰」的景象讓伊朗人卻步。阿米爾直言：「全世界沒人希望看到一個獨立強大的伊朗，大家更樂見一個脆弱的伊朗。一旦政府垮台導致內戰，國家可能四分五裂。」

此外，海外反對派與國內民眾存在巨大的認知落差。海外人士喊出的口號往往是「原諒但不遺忘（Forgive but not forget）」，但在國內長期受壓迫的民眾，心態卻是「不遺忘也不原諒（Don't forget and don't forgive）」。這種情緒若在缺乏強有力的替代政權下爆發，極可能演變成無法收拾的私刑與動亂。

阿米爾認為，目前最理性的出路並非激進革命，而是政府在外交政策上做出調整，減少與美國、以色列的非必要對抗，並整頓國內混亂的銀行與國營企業，釋放私人部門的活力。「我們不期待外國勢力來拯救，因為歷史告訴我們，外國勢力進來通常是為了他們的利益，而不是為了伊朗人民。」

