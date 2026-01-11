獨家／窒息真相3：軍隊變財團！揭「革命衛隊」免稅特權 吸乾伊朗經濟

記者彭光偉／台北報導

旅台伊朗人阿米爾（化名）在接受《三立新聞網》專訪時指出，革命衛隊是伊朗政權得以存續的核心支柱，但同時也是扼殺民間經濟的兇手之一。（圖／翻攝自推特）

在伊朗的政治運作中，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）扮演著關鍵且複雜的角色。它不只是一支軍隊，更是一個龐大的經濟實體。旅台伊朗人阿米爾（化名）在接受《三立新聞網》專訪時指出，革命衛隊是伊朗政權得以存續的核心支柱，但同時也是扼殺民間經濟的兇手之一。

阿米爾分析，革命衛隊在伊朗擁有巨大的經濟特權，掌控了基礎建設、能源開發等重大工程。他們擁有行政效率，能夠快速造橋鋪路、建設機場，執行力遠高於一般政府部門。但問題在於這些龐大的商業活動往往不需要繳稅，且利用政治特權擠壓了私人企業的生存空間。「這是一種不公平的競爭，導致伊朗的私人部門無法壯大，國家經濟缺乏真正的造血功能。」

除了經濟壟斷，阿米爾也點出革命衛隊過度介入政治帶來的副作用：任人唯親（Nepotism）。許多重要職位並非由專業技術官僚擔任，而是由忠誠的「自己人」把持，裙帶關係的特權導致了水、電、石油等資源管理不善，加劇了民生痛苦。

對於近期伊朗的局勢，阿米爾提出了他的觀點。他認為伊朗與美國之間本無根本性的地緣利益衝突，雙方的對立很大程度上是因為以色列因素。「如果沒有以色列在中間，伊朗與美國其實沒有太多的直接衝突點。」他也提到，目前針對伊朗的資訊戰相當激烈，部分海外波斯語媒體（如Iran International）的立場極度激進，背後資金來源被懷疑與沙烏地阿拉伯或以色列有關，這些媒體不斷營造「政府明天就會垮台」的氛圍，但往往與伊朗內部的現實脫節。

對於未來伊朗的命運，阿米爾語帶保留。他表示，雖然最高領袖哈米尼因為年紀已大終將交棒，但只要掌握槍桿子的革命衛隊與既得利益結構不變，單純期待政權自我瓦解並不現實。伊朗的未來，將在「飢餓的人民」與「掌握武力的政府」之間的拉扯中，尋找不至於崩潰的平衡點。

