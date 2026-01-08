獨家／立委助理遊泰「體驗越式SPA」！ 返國驚信用卡「挖又補」

立委助理跨年去泰國曼谷玩，人回到台灣後，銀行通知信用卡被盜刷，還發現信用卡晶片周邊有刮痕、摺痕。（圖／東森新聞）





出國旅遊要注意！有位立委助理跨年去泰國曼谷玩，人回到台灣後，銀行通知信用卡被盜刷，金額高達30萬元，還好有設刷卡金額上限。她懷疑是在泰國SPA店時，包包鎖進置物櫃時，趁機挖走信用卡晶片調包。她也秀出這張信用卡，在晶片周邊確實有刮痕還有些摺痕。

不只幫你洗髮，還幫你按摩，這家位在泰國正宗越南頭療按摩店，是不少觀光客必去體驗行程，沒想到...立委助理黎子渝：「我在泰國就只有那（洗頭）一段時間，我的包包不在我的身上，去銀行詢問，他說這個晶片是有被動過手腳。」

立委助理黎子渝日前出國，就去這家越式頭療按摩店，不料洗頭一個小時後，這惡夢才剛要開始。立委助理黎子渝：「在那個泰國免稅店，發現它（信用卡）怪怪的，因為它變形了，但是只是刷不過，我也是沒有多想。」

黎子渝還原，他是在去年12月31日當天到這家店消費，隔兩天1月2日在機場買免稅時，就發現卡不能刷，但當時還沒意識到出問題，直到...立委助理黎子渝：「就是在加油的時候，他說我的晶片不能用，然後我的感應也不能用。」

兩度不能刷卡，加上這通電話讓她驚覺有問題。立委助理黎子渝：「銀行打電話跟我說，我在泰國有一筆大筆的刷卡，然後我才說不是我。」

銀行知會她有大筆刷卡，且地點就在泰國，金額是美金1萬元，相當於台幣30多萬。她跑趟銀行，結果行員發現，這晶片周邊竟然有刮痕還有摺痕，疑似是遭人偷換。

黎子渝不斷回想，只有在那一個小時的洗頭期間，把包包放在櫃子，懷疑就是有人偷開櫃子，換晶片來盜刷，但被控業者這樣說：「在本店，任何人都無法隨意開啟顧客的置物櫃，一般員工或療程人員都沒有權限打開置物櫃，只有管理人員才有備用鑰匙。」

業者否認之際，這回能避免被刷大筆金額，一大關鍵就是有向銀行設定額度，一旦超過就必須通知持卡人，差點就要被刷30多萬，幸好一個設定讓她的荷包免於盜刷之難。

