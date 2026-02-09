（獨家）「立法院年終業務交流會」席開近七十桌

立法院九日舉辦的「立法院年終業務交流會」，席開近七十桌，宴請近七百位立法院工作人員等，立法院長韓國瑜祝福大家「馬上幸福」。

立法院的年終交流活動通常在會期結束後（約每年1月下旬至2月初）舉行，旨在加強委員、各黨團與工作人員間的交流。活動內容包含餐敘、經驗分享，甚至是體育競賽（如羽球、保齡球等），促進朝野和諧。此外，立法院長常於此期間慰勞全體員工，並對下一會期工作進行預期與規劃。

今年立法院年終業務交流會「馬上幸福」在徐州路的庭院會館舉行，共有先露焦香海石斑等十道菜，是立法院近年罕見的大型交流餐會。