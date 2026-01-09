獨家／站在洗錢防制第一線！幣圈守門員的「真心話大冒險」

財經中心／師瑞德報導

虛擬資產監管進入深水區！反洗錢協會年度論壇聚焦2027年專法挑戰。專家指出，法遵職能已從單純合規轉型為風險控管樞紐，與銀行建立「絕對透明」的信任關係更是金流暢通關鍵。面對產業升級，具備資安、財務思維的跨域法遵人才將成市場搶手貨，更是企業接軌國際與落實治理的核心競爭力。（示意圖／PIXABAY）

隨著台灣虛擬資產監管架構逐漸明朗，加上金管會預計推動虛擬資產專法，產業正面臨從「合規求存」轉向「治理升級」的關鍵時刻。「虛擬資產反洗錢協會」日前舉辦年度會員小聚，邀請調查局台北市調查處調查官Louis、台灣大哥大虛擬資產交易所法遵主管羅博威，以及台灣虛擬資產反洗錢協會理事長簡書永，分別從執法機關、業者及顧問的角度，深入剖析洗錢防制（AML）工作的第一線實務。與會專家一致認為，面對即將到來的2026、2027年專法時代，法遵的角色將大幅擴張，從單純的法令遵循，升級為企業風險控管與銀行信任對接的核心樞紐。

廣告 廣告

法遵職能再定義 社會成本高昂與內外溝通的藝術

對於外界常誤以為法遵僅是處理文件流程，三位專家分別以不同關鍵字重新定義了這份工作。調查官Louis以「貴」來形容洗錢防制，指出這是一項極高成本的社會工程。從金融機構的合規系統建置，到國家金融情報中心處理海量可疑交易報告，再到執法單位的偵查人力，背後都是龐大的納稅人資金與社會資源投入，目的在於維護金融秩序的潔淨。

台灣大哥大虛擬資產交易所法遵主管柏惟則將工作核心定義為「喬」，意為「權衡與協調」。他指出，現代法遵主管必須具備高度的溝通能力，對內需向管理層與業務單位說明風控措施的必要性，平衡業務發展與合規風險；對外則需面對主管機關與公會，消除監管疑慮，證明企業具備足夠的風險抵禦能力。

簡書永進一步補充，法遵工作已走向「繁複」化。過去單純的KYC（認識客戶）已不足以應對現況，現今的法遵人員需兼顧《個人資料保護法》、資訊安全標準、內稽內控機制，甚至涉及資產分離（冷熱錢包管理）與信託法規。他強調：「法遵不再只是法律系畢業生的專利，而是一個全方位的整合性職位。」

實務深究！突破「前置犯罪」舉證困境與銀行信任戰

在查緝實務上，調查官Louis分享了近年偵辦虛擬貨幣案件的變革。過去洗錢防制法在定罪上常受限於需先證明「前置犯罪（如詐欺、吸金）」成立，若資金來自境外或難以溯源，往往導致偵辦卡關。

然而，近期如「太子集團」等指標性案件已出現突破，即便跨境取證困難，執法單位仍能透過長期蒐證、金流分析與社會輿論監督，對涉嫌利用加密貨幣洗錢的集團採取行動，這顯示台灣司法實務在認定洗錢行為上已具備更強的彈性與執行力。

此外，虛擬資產業者（VASP）與銀行端的競合關係也是論壇焦點。簡書永與羅博威皆指出，銀行掌握了法幣出入金的命脈，因此對於交易所的風控標準極為嚴格。為了避免警示帳戶導致的圈存問題，交易所必須與信託銀行建立「絕對信任」。

這意味著交易所不能對銀行有任何隱瞞，必須主動揭露風控參數、異常交易態樣及處置邏輯。唯有資訊透明，銀行才能放心地提供金流服務，這是雙方合作的基礎。

展望2027專法時代 企業文化與資安治理成新戰場

面對未來局勢，羅博威大膽預測，2026至2027年將是台灣虛擬資產產業的關鍵分水嶺。隨著虛擬資產管理專法預計進入立法與實施階段，業者將面臨更嚴格的檢視。他強調，未來的競爭力將取決於「信任」，而信任的來源不只在於洗錢防制，更在於全方位的「企業治理」。

羅博威建議，業者應利用這段緩衝期，將合規內化為企業文化。未來的教育訓練不能僅流於形式，必須涵蓋「反貪腐、反舞弊、資訊安全、消費者保護」等面向，並從董事會向下扎根至每一位員工。特別是資安議題，近期國際大所頻傳駭客事件，顯示資安系統與人員的資安意識將是未來專法審查的重中之重。

人才新藍海 態度重於經驗擁抱跨域知識

針對有意投身法遵領域的新鮮人與轉職者，與會專家展現了樂觀態度。簡書永指出，雖然台灣市場歷經洗牌，合規交易所家數減少，但留下來的皆是體質相對健全的業者，且台灣法遵人才素質高、勤奮且聰明，在國際市場上極具競爭力。若能放眼海外，具備虛擬資產合規經驗的台灣人才將有廣闊的發展空間。

羅博威則從用人主管角度提出建議，面對專法帶來的全新監管環境，過去的經驗未必能完全適用，因此「態度」與「適應力」更勝於單純的法律背景。他強調，未來的法遵團隊需要的是能跨領域溝通、願意吸收財務與資安知識，並能協助企業在變動法規中找到解決方案的人才。對於即將畢業的學子而言，只要具備正確的工作態度與持續學習的熱忱，虛擬資產法遵領域仍是一片值得投入的藍海。

虛擬資產監管進入深水區！反洗錢協會年度論壇聚焦2027年專法挑戰。專家指出，法遵職能已從單純合規轉型為風險控管樞紐，與銀行建立「絕對透明」的信任關係更是金流暢通關鍵。面對產業升級，具備資安、財務思維的跨域法遵人才將成市場搶手貨，更是企業接軌國際與落實治理的核心競爭力。台灣大哥大虛擬資產交易所法遵主管羅博威、台北市調查處調查官Louis、以及台灣虛擬資產反洗錢協會理事長簡書永。（圖／記者師瑞德攝影）

更多三立新聞網報導

斷交慘況曝！白蝦滯銷引爆失業 謝金河預言：「這國」恐哭求復交

喊吃漢堡做2奈米！揭特斯拉救命恩人 財經網美：沒台灣就沒馬斯克

慎入！澳洲跨年抓龍蝦失蹤5天 沙灘驚見「一顆人頭」 死者疑為台灣人

大哥累了二哥扛！台積電休息免驚 這「3」檔ETF靠聯電賺波段

