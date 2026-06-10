獨家／竹北市長誰來接棒？王婉諭瀕出局 鮮肉議員、學霸奶爸呼聲高

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外傳民進黨可能與時代力量黨主席王婉諭合作竹北市長，但近日綠營內部有共識要自推人選。（資料照片／翻攝王婉諭臉書）

民進黨今天（10日）下午正式宣布提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，各界關注他會把辛苦經營的竹北市交棒給誰？據《鏡報》調查，黨內討論較熱烈的人選包含新竹縣議員歐陽霆、陽明交通大學助理教授曾聖凱，以及時代力量黨主席王婉諭，但據多方消息指出，綠營內部有共識不會與時代力量合作推出人選，至於何時提名還要等縣黨部完成徵詢作業。

2022年鄭朝方為民進黨攻下「全國第一大鄉鎮市」竹北市，也是竹北市首位民進黨籍市長。上任3年多來，鄭朝方市政成績亮眼，包含上任後砸1.5億推動「大路平計畫」、增設多處公園等親子設施，另在藝文活動及城市形象營造讓市民有感，讓竹北市享譽「藝術之都」的美稱。

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不過，在鄭朝方點頭答應挑戰新竹縣長後，各界關注他會把辛苦經營的竹北市交棒給誰？據《鏡報》調查，綠營地方上呼聲高的人選，分別是新竹縣議員歐陽霆，陽明交通大學助理教授曾聖凱，以及長期耕耘竹縣的時代力量黨主席王婉諭。

曾聖凱（右）曾代表民進黨參選竹二立委，近期也被點名參選竹北市長。（圖／翻攝曾聖凱臉書）

據了解，雖然先前傳出民進黨高層曾與王婉諭接觸討論選舉事宜，但據多方消息指出，綠營內部有共識找自己人，可能不會與時代力量合推人選。

一名綠營黨內人士透露，與時力合作消息傳出後，綠營內部反彈聲浪很大，近年來台派與小黨之間摩擦也很多，「從民進黨角度考量，這局跟時力合作，沒有什麼加分點」；尤其今年選舉時代力量與台灣基進、綠黨等小黨組成「台灣前進陣線」，黨內不希望在其他選區掀起不必要的政治漣漪。

一名綠營地方人士則認為，若要與王婉諭合作，最直接的問題是「資源」，民進黨需要幫助她嗎？那她要幫時力的議員參選人還是民進黨的議員參選人站台？更別說過去民進黨跟時代力量有不少議題意見相左，總不會突然到了選舉就可以馬上合作。

歐陽霆接受《鏡報》訪問時表示，如果需要他出戰竹北市長，他不會推辭。（圖／翻攝歐陽霆臉書）

對於外界點名參選竹北市長，歐陽霆接受《鏡報》訪問時表示，目前他沒有收到黨中央詢問，「身邊的人勸進當然是有」，現在他剛通過黨內初選，還是會照自己的腳步走。他也不諱言，「如果今天是新竹縣民需要，或是朝方覺得打縣長需要我選市長助攻，那我不會拒絕，前提是有這個需要的話。」

歐陽霆強調，他個人沒有預設任何答案，只要是民進黨提名的，他都會全力支援，「但如果需要我的話，我也不會推辭」，展現企圖心。

另外，地方上也有人支持曾聖凱出戰竹北市長。現年41歲的「學霸奶爸」曾聖凱是交大建築研究所碩士，現任陽明交大助理教授，2024年代表民進黨參選竹二立委失利後重返教職，近期地方上也有聲音鼓勵他挑戰市長，希望曾運用土木工程及建築設計專業，接棒鄭朝方建設竹北。

對於外界關注竹北市長選戰，鄭朝方今下午在提名記者會後回應，縣長布局完成後，縣黨部接下來會持續徵詢各鄉鎮市長，未來會持續地推進，而目前縣議員部分，已經大致提名完成。



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