獨家／竹科生活圈氣爆！整條街遭炸毀 財損破百萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新竹高翠路便當店氣爆波及周邊商家。（圖／東森新聞）





新竹市高翠路一間便當店發生氣爆意外！由於高翠路是連結新竹市區與竹科的重要道路，也是許多竹科員工中午用餐的熱門地點，這次事故波及周邊多家早餐店、小吃店，不少店面受損嚴重。業者估計，至少需要一週時間修繕，損失超過20萬元。

空拍畫面可見，整排透天厝的玻璃門窗碎裂噴飛，鋁框、遮雨棚也被震毀。便當店氣爆後，周邊多棟建物受波及，附近店家無一倖免。

氣爆點相隔兩戶的機車行老闆娘陳小姐：「天花板都塌了，這些都是輕鋼架，連輕隔間都被炸開了。」

廣告 廣告

機車行內部一片狼藉，電線、鐵條外露，燈具也掉落損毀。別說做生意，就連進出都成了問題。附近店家的監視器也拍下氣爆瞬間，畫面中不但出現巨大火球，強烈衝擊波更直接震壞鐵門。

發生氣爆的高翠路是連接新竹市區與竹科的重要幹道，距離智邦科技、茂矽電子、台積電晶圓三廠及台積電七廠等科技大廠，車程僅約4分鐘。考量竹科員工通勤需求，相關單位並未全面封閉道路，目前現場完成初步清理後，已恢復通車。

麵店老闆娘魏小姐：「竹科工程師，還有附近很多建案的師傅都會來吃飯，影響相當大。光是中午電話就接了二、三十通，只能跟客人說對不起。他們也很困擾，我只能請他們去前面的店家買，我們沒辦法做生意，我們也很難過。」

氣爆發生在竹科生活圈內，不僅造成周邊店家損失慘重，也影響許多科技廠員工的日常用餐。短時間內，附近上班族恐怕都得另外尋找用餐地點。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

新竹氣爆 ！名店二代夫妻慘死 兒：沒收到便當店道歉

快訊／新竹氣爆「無辜慘死」 麵包店夫妻死因出爐

新竹氣爆2死2傷 高虹安初判原因：冷氣火花引爆

