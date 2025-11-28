獨家／竹聯「豆漿」返台投案！不只恐嚇江蕙、楊烈 疑另涉「空保」命案
記者莊淇鈞／新北報導
這次因罹癌返台投案竹聯幫和堂大哥林秉豐，綽號為「豆漿」，在台期間平時橫行於雙北市，有重利、組織犯罪等多項前科，曾涉及多起暴力恐嚇案件，2009年曾恐嚇藝人江蕙及向楊烈催討賭債，期間還替人暴力討債，收帳遇到反抗，動輒強行擄人、潑漆或持槍恐嚇。2015年9月間，只因不滿西門町影城蔡姓大亨擋人財路，竟從台中教唆小弟北上台北圍毆該名大亨，將他打得險些失明。2016年新北蘆洲的角頭「空保」遭槍殺，江湖傳聞也與其的竹聯幫和堂有關。
據了解，林秉豐為首竹聯和堂暴力討債集團，2009年時藉口替中國1家公司出面，先後向桃園蘆竹2家科技公司聲稱其貨品有瑕疵要求賠償，涉嫌恐嚇勒索，同時也暴力討債，刑事局偵二隊逮捕林秉豐嫌等10人。偵辦過程中警方意外發現，連藝人江蕙、楊烈都曾遭該集團找上門。
當時江蕙的大姊疑似積欠賭債2千多萬，江蕙在部落格上告訴歌迷，討債集團在唱片公司和她的車窗上夾便條紙，留電話號碼要她花錢消災，她回家後，越想越不對，越想越生氣，她沒欠錢為什麼要被討債？她當時提到，討債集團以為藝人都怕事，希望付錢了事，但她不想息事寧人，要把事情公開。
警方追查發現，林秉豐為首的犯罪集團涉案，該集團也受委託，曾到民視樓下堵藝人楊烈，催討30萬元賭債，事後這筆帳已解決。該集團除涉及恐嚇科技公司外，也替人暴力討債，收帳遇到反抗，動輒強行擄人、潑漆或持槍恐嚇，一名欠錢的酒店妹，甚至還被押走恐嚇要拍攝裸照，被害人遍及大台北地區。
2016年蘆洲大哥 「空保」劉保生的命案，當時劉保生為時任蘆洲保佑宮主任委員，2016年7月20日為慶祝主神池府王爺聖誕席開37桌，坐在最外圍的劉保生被叫「空保」轉頭後，被槍手行刑式狂轟4槍倒地身亡，享年53歲。槍手犯案後隨即搭乘計程車逃離現場，最後身影出現在北市花博園區，就此人間蒸發，而江湖傳聞，林秉豐也疑似涉及此案，
