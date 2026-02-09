獨家／第一時間祝賀！北市大樓掛「高市早苗大勝利」看板

台北市林森北路及民族東路口的大樓外，掛上「祝賀高市早苗大勝利」的看板。（圖／東森新聞）





日本眾議院選舉開票，台北市林森北路及民族東路口的大樓外，昨晚第一時間就掛上「祝賀高市早苗大勝利」的看板，掛看板的是旅歐從事時裝行業的劉先生，他說主因是感激且敬佩高市早苗挺台灣。

時裝業者劉先生：「在國際的領導者來講，他是很真誠，來為台灣幫台灣的忙。」

旅歐從事時裝行業的劉先生，抬頭看著，有日本首相高市早苗肖像的看板，抱持滿滿的敬意。

這個看板在醒目的台北市林森北路及民族東路口大樓外。

是劉先生在2月8號，日本眾議院選舉開票當晚，趕在第一時間掛上的，祝賀高市早苗大勝利並表示台日友好長存。

廣告 廣告

時裝業者劉先生：「（掛看板）這個很急，大概要七八千塊吧，很多生意人，他們沒有地方掛，我這邊是獨棟的，所以要我來，我說這個我來處理就好。」

劉先生說他和不少商界好友，都很感激高市早苗挺台灣。

時裝業者劉先生：「她很有膽識，她敢跟中國跟他抗議，她敢這樣子，這真的是很了不起的一個政治人物，她可以宣布解散國會，讓選民再一次的檢驗。」

在這掛看板，對劉先生來說有特殊的意義。

時裝業者劉先生：「我們這個大樓，他是第二個掛招牌的，30年來，第一次是李登輝，1996年的時候，我們掛過一次，第二次就是他（高市早苗），其他的所有台灣政治人物來借，我們絕對不給人家掛的，李登輝那個時候，剛剛好我是他海外的總幹事，競選總部總幹事，然後中共剛好打飛彈，打飛彈前一天，我們就放和平鴿起來，告訴人家說沒有問題。」

台海危機導彈事件時，劉先生曾以看板，獲得國際關注，這次高市早苗領導自民黨取得空前勝利，劉先生再度以看板的方式，表達祝賀的心意。

更多東森新聞報導

國父紀念館旁社區大樓起火！ 情侶躲浴室雙亡

國父紀念館旁大火！ 社區大樓起火情侶雙亡

大安深夜惡火奪2命！情侶慘死浴室 兒外出逃過一劫

