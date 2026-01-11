獨家／等火車火氣大！老翁不滿年輕人唱歌 雙方爆口角
台北車站近期紛擾不斷，連等火車也火氣不小。一名老先生日前在月台等車時，認為一旁年輕男子唱歌太吵，雙方當場爆發口角，警方擔心事態擴大，趕緊將兩人隔開，最後雙方皆未提告，事件才告一段落。
戴著鴨舌帽、身穿黑衣的年輕男子情緒激動，在台鐵月台大聲叫罵，即使警方到場，情緒仍一度難以平復，相關畫面也被旁人全程拍下。該名男子事後表示，對方出言不遜，讓他難以接受，因此情緒失控。至於另一方的老翁則指出，自己遭對方辱罵，甚至被說成糟老頭、沒有牙齒，讓他相當不滿。
雙方各執一詞，現場氣氛一度失控。警方指出，事件發生在10日晚間9時多，地點位於台北車站台鐵月台。當時年輕男子一邊等車一邊哼歌，老翁疑似認為影響秩序，出面制止，雙方因此爆發口角衝突。
警方隨後將兩人分別帶開，進行勸導與安撫。儘管雙方情緒仍未完全平息，但最後均決定不提告，各自離開，這場月台鬧劇也隨之落幕。
