獨家》粉絲送「巧克力」竟是5萬金幣！侯麗芳當場嚇壞急退還
74歲資深女星侯麗芳出道逾50年，早年主持《黃金屋》、《銀河星光》等節目，以清晰口條與落落大方的主持風格深受觀眾喜愛，1989年在電視劇《媽祖外傳》中飾演媽祖一角，更是紅遍全台。演藝生涯一路愛惜羽毛，從未有負面新聞，形象備受肯定。
侯麗芳日前前往萬里「仁愛之家」義演時，回憶起過去一次難忘演出經歷。她向《中時新聞網》透露，某年義演過程中，一名長輩特別送她一片「圓圓薄薄的巧克力」，她原本以為只是心意，收下後卻越看越不對勁。
侯麗芳表示，回家後請先生一看，才驚覺那根本不是巧克力，而是一枚歐元金幣，隨後請銀樓鑑定，價值竟高達5萬元，讓她當場嚇壞。她回憶當下直呼「不得了」，立刻致電仁愛之家，堅持一定要將這份貴重禮物歸還。
隔天，侯麗芳與先生特地開車返回老人院，並準備點心向對方致謝，同時苦口婆心勸長輩一定要將金幣收好，別輕易送人。她也轉述，對方表示金幣是姪女所贈，更讓她覺得於心不忍。這段「巧克力變金幣」的義演插曲，不僅展現侯麗芳的誠實與分寸。
