獨家／粉角奶茶出名！ 手搖「上宇林」雙北掀關店潮

以配料粉角出名的知名手搖品牌上宇林，去年開始雙北地區至少7家分店接連停業，不少死忠消費者直說好可惜。據了解，在三重的分店已經開業3年，疑似因為員工問題，加盟主才選擇停業。《EBC東森新聞》詢問上宇林總公司，表示不願回應。

知名手搖飲品牌上宇林，在全台灣開設多家分店，最出名的就是加入手工粉角的鮮奶茶，但現在多家門市結束營業，除了三重文化北店，另外在蘆洲民族店同樣在2025年結束營業。

粉角Q彈Q彈配上鮮奶茶，咀嚼控們都愛這一味。如今三重店加盟主發文「再見三重，人生第一家店」，不少民眾感到不捨，希望可以再回來。

關門的可不只一間，上宇林在雙北門市，包含新北三重、蘆洲、新莊、板橋、土城店，台北的大安跟信義店，也都已經停業。

其他飲料加盟業者游先生：「房租絕對是最大的一個地點，房租，然後再來人事，這兩個絕對是壓垮加盟者兩個最大的原因。」

上宇林三重分店開業至少3年，關店原因據了解，主要疑似是「員工問題」。《EBC東森新聞》詢問上宇林總部，不願回應媒體。

台灣近年來手搖市場競爭大，接連推「特色飲品」帶動話題搶商機，像是一沐日推出台味滿滿的草仔粿逮丸奶茶，大茗的酪梨奶蓋跟烤糖系列，八曜和茶以日式和風機能茶為名，UG則主打純粹製茶技術，得正烏龍茶最出名，但人氣互有消長。

民眾：「那個五桐號算嗎？前面那間可能比較紅。」

民眾：「像滴妹嘛，再睡5分鐘，他那個就會延續很久，但這個上宇林就沒有代言的感覺，沒有人去push它這樣。」

飲料品牌在名人代言下，也是把雙面刃，先前網紅創辦「十盛熟成奶茶」爆出假奶風波，重創形象，20幾家分店也在2025年通通倒閉；老字號歇腳亭品牌轉型。台灣手搖市場商機雖然大，但市場喜好變化超快，如何長久經營，考驗決策者的智慧。

