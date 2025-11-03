獨家／精神科關8天！迦樂駁施暴、綑綁 當事人轟：說謊

屏東迦樂醫院。（圖／東森新聞）





屏東一家民宿的女管家休假在民宿內喝酒，後來身體不舒服，走路到派出所求助，警方叫來救護車，女管家告知有神經痛病史，之後昏倒了，醒來後已經躺在精神專科迦樂醫院床上，被餵鎮定藥物、兩度毆打，待了八天七夜，沒人相信她精神沒問題，最後是雇主回國循線找到人，八天恐怖遭遇，女管家驗傷要告傷害跟妨害自由，至於警消回應按程序通報，經評估才送迦樂醫院。

好好一個人被抓進精神科關了8天7夜，如今被指控的迦樂醫院總算是出面了！針對被害人柯小姐的任何指控，包括綑綁、毆打以及禁止會客的指控，院方是一概否認，還說柯小姐當下親自簽署了各種文件，是自願接受治療。對此，柯小姐和她的老闆張先生聽到氣炸，痛批迦樂醫院說謊，3號一早甚至還特地北上彰化掛精神科，要證明自己精神方面沒問題。

廣告 廣告

當事人柯小姐：「雙手雙腳大字形地綁起來，再用手腳這樣子打我的手跟腳，明明有存在的東西，他為什麼不肯承認。」

明明自己被綁起來毆打手腳，迦樂醫院卻否認施暴，被害人柯小姐聽了氣到跳腳，似乎藥效退了，這次更清楚點明小黑屋在哪理。

當事人柯小姐：「在那個櫃檯，櫃檯中心旁那個隔壁而已。」

迦樂醫院負責人：「這邊是一個門啦，那在這邊處理一下就帶進去，可是我們都是明亮空間，所以他說那種小黑屋齁，我還找不到我們的有小黑屋呢。」

迦樂醫院強調沒有施暴，沒有強餵藥物更沒有小黑屋，但張老闆帶柯小姐離開迦樂隔天，就帶她去恆春醫院驗傷，確實四肢都有瘀傷挫傷。

記者VS.迦樂醫院負責人：「當事人是這麼講，我們都沒有實施任何的身體約束，包含傷害告訴，跟妨害自由告訴，這個就進入司法就請司法調查。」

迦樂醫院病患家屬VS.迦樂醫院負責人：「你好，家人好他們都可以會客，（都能會客）對他們都有預約啦。」

迦樂醫院負責人：「那為什麼他們一開始的時候，他（老闆）25號去的時候，不能做一個面會的動作，這邊跟您講可以，還讓他（老闆）簽陪伴通知書。」

院方和衛生局都說，柯小姐都是自願就醫，甚至親筆簽署各種文件，更說張老闆25號當天，還到院訪視柯小姐，根本沒禁止他們會面，柯小姐和張老闆聽到這些更生氣。

柯小姐雇主張老闆：「我有跟他簽是簽裡面的規定說，說會（防止）她自傷怎樣怎樣，但是她說我要會客，說不能會客，沒有他說要（領人）要14天以後。」

柯小姐和張老闆面對迦樂另一套版本的說法，實在無法接受，3號跑一趟彰化基督教醫院掛精神科，要證明自己精神狀況，沒有問題堅持對迦樂醫院告到底，要和醫院在法庭上直球對決。