獨家／粿粿出軌教我們的事 名醫狠揭殘酷真相：她是被逼走的！
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
知名體育主播徐展元一句經典金句—「這個球，就像變了心的女朋友回不來了。」性愛權威潘俊亨醫師指出，這句話套在女性「婚內出軌」身上，更是血淋淋的真實。「女人出軌會一去不回頭？！」，在外界長期的迷思裡，總有人認為「女人比較重家庭」，但真相卻更殘酷，女人一旦變心，就是徹底離開、毫不回頭，絕決得讓男人心碎到無法呼吸。
潘俊亨醫師：男人出軌是玩火，女人出軌是覺醒。方向完全不同！
潘俊亨醫師直言：男性出軌，大多是衝動、新鮮感、性慾。說白了，就是貪玩、好奇。但女人不是。女人變心之前，早已在婚姻裡被消磨、被忽視、被掏空。
她的外遇，不是激情，而是長期傷害的出口。「她不是被吸走，而是被逼走。」
男性外遇：往外跑一圈，還會回家。
女性外遇：心已死，永遠不回頭。
女人為什麼走得那麼狠？名醫：因為她離開的不是人，是長年的委屈
潘俊亨醫師分析，女性外遇前，多半有這些心聲：我在婚姻裡被當空氣、我努力付出卻永遠不被看見、我在家庭裡消失了自己、我不是妻子，是免費保母、照護者、工具人。當一段婚姻讓她忘記自己是誰，她會選擇離開。離開後，她不會懷念，她會重生。這種「重新被看見」的感覺，是多年婚姻裡珍貴得不存在的光。只要她感受到一次，就再也走不回黑暗。
潘俊亨醫師：女人出軌的臨界點：不是肉體，是心碎的最後一滴淚
潘俊亨醫師指出，研究外遇的美國學者琳奎斯特（Luann Linquist）在《秘密情人》（Secret Lover）一書中指出：「善於接納的，感受性敏銳的，期待情緒支持的，常感覺孤單的，渴望建立人際連繫者，特別容易外遇。」很明顯，女性在這些方面的需求比男性強。
根據最新統計，台灣婚後外遇發生率約為20〜30%，相當於每4對夫妻中就有一對會遇到出軌問題，其中，女性外遇的比例高達35%。辦公室是外遇的高發地點，14%的已婚男女曾出軌同事；有35%的受訪者坦承在出差時外遇。以年齡段來分，女性出軌的高峰期在40〜49歲；外遇對象以「朋友」最多（占44.3%），其次是同事、網友、前男友。
潘俊亨醫師分析：女人的外遇永遠從心開始，一旦越界，就是決裂
潘俊亨醫師分析，女人出軌不是一天就開始的，她會先被理解、被聽見、被重視。她的心先被抱住，身體才會越界。而一旦越界，就是決裂。「女人心被外遇的男人抱住後，就不會再回家。她會排斥丈夫、拒絕親密，從裡到外全部關機。」男人能同時愛兩個人，女人不會。她一旦轉向，是全世界都變了。
潘俊亨醫師分析：為什麼外遇後是男人痛、女人平靜？
潘俊亨醫師說，男人外遇被抓後，會有罪惡感，因此選擇回家。女人外遇，是長期失望累積到破點，就算新戀情沒結果，她也絕不想回去受苦。
這就是為什麼社會上常看到：
男人看到前妻跟新伴侶會嫉妒、暴走、甚至大打出手。因為他還放不下。但女人看到前夫身邊多一個女生？她早就從這段關係畢業，根本無感。
離婚驚人數據曝光！台灣女性出軌比例高達35%！
潘俊亨醫師表示根據最新離婚統計數字指出：
1.台灣婚後外遇發生率 20〜30%。
2.女性外遇比例高達 35%。
3.外遇發生最多的地方竟然是辦公室。
4.女性外遇高峰期落在 40〜49歲。
5.外遇對象第一名是 朋友（44.3%）。
這些數字背後，全都是一句話，太多女性在婚姻裡得不到愛。
潘俊亨醫師曝光女性外遇10大原因：
1.證明魅力：想確認自己仍具吸引力，透過外遇尋求肯定。
2.寂寞太久：長期孤單空虛，以新感情填補內心缺口。
3.渴望被疼愛：缺乏擁抱與關心，渴求被重視的溫度。
4.尋找更理想的愛：用不同對象滿足不同情感或需求。
5.交換利益：以親密關係換取資源、人脈或機會。
6.報復婚姻：對冷漠婚姻不滿，以出軌反擊。
7.逃離不幸福：婚姻衝突重重，向外尋找心靈出口。
8.舊情復燃：再次遇見前任，情感瞬間被點燃。
9.浪漫天性：重感情又感性，願為愛不顧後果。
10.高估自制力：曖昧玩過頭，誤以為能控制界線。
本文採訪撰寫與摘自金塊文化出版之《裸，女體，性自拍》
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
爆談妥離婚拿粿粿百萬「不咬王子」！范姜彥豐宣布復工 最新動向曝
獨家／粿粿傳與范姜談定離婚協議 贍養費外加「范姜不會再咬王子」
獨家／李國超高欣欣婚宴前心情曝光「興趣不同」甜喊：我不能沒有她啦！
