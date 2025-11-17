獨家／粿粿婚內出軌風暴！第三位前男友也暖聲祝福 這一句話點醒全台
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
啦啦隊女神粿粿婚變風波越演越烈，婚內出軌、封口費協商破局、王子邱勝翊二度道歉的風暴仍未停歇。粿粿的「第三位前男友」X先生，接受《三立新聞網》訪問表示，看到這一連串的事件，「惋惜、遺憾、震驚、不敢相信」情緒交雜，憑良心說一句，沒有任何一位丈夫可以忍受這種事，「錯了就是錯了，不要再困獸之鬥，妳還有未來」。
《三立新聞網》專訪到粿粿的第三位前男友X先生說：「全天下沒有一個丈夫受得了戴綠帽」，對范姜彥豐來說，是難以承受的衝擊。外界傳出粿粿為了王子願意拿出 800 萬補償，「說真的，太誇張」。協商當然一定會破局。同樣身為男人，婚姻走到今天，「旁人都覺得遺憾，更何況是當事人。」
X先生話鋒一轉重砲轟王子邱勝翊：「他太過分了，他們明明都是朋友，結果發展成這樣……。」提到吳宗憲在節目中談到粿粿時，丟出「淨身出户」的重話。他說：「這句話真的很重。現在的粿粿，已經夠辛苦了。」外界對粿粿的批評已經夠多了，「但她需要的是冷靜與面對這段婚姻該怎麼結束，而不是被推向更多的批評。」
X先生想對粿粿說：「錯了就是錯了，不要再做困獸之鬥，沒什麼好解釋的，再多的解釋只會得到更多負面聲浪。跌倒了，認錯了，還是有機會重新開始。」認識粿粿多年，知道她其實很聰明、樂觀、有能力，「只要願意站起來，她還是能重機會重新再站起來的。」
