獨家》粿粿婚內出軌！粉絲失望「親簽卡大拋售」：500塊都沒人要

球卡收藏家茂哥，失望拋售粿粿的珍貴親簽卡，直呼1張500都沒人要。（圖／球卡收藏家茂哥授權使用）

前中信兄弟啦啦隊粿粿，日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，與男星王子邱勝翊有染，昔日恩愛的銀幕夫妻破裂，也讓許多粉絲、球迷大感失望。其中，一名收藏家粉絲更是由愛生恨，直接在社團上大拋售得來不易的女孩親簽卡，意外掀起網友熱議。

熱愛收藏球員卡的中信兄弟球迷茂哥，29日在臉書社團發出拋售文，「售 草仔粿親簽，中信兄弟絕版人妻，只有一年有出過卡，兩張合售$5278，含孕，誠可議可大砍，今天抄底，明天翻盤！」字字句句大酸特酸，也顯現對昔日女神粿粿的失望。

茂哥在臉書交易社團拋售粿粿親簽卡，引發網友熱議。（圖／翻攝臉書社團球員卡交易中！！）

對此，茂哥接受《中時新聞網》訪問，坦承自己確實是粿粿的粉絲，原本就很希望粿粿會是僅次於峮峮的中信啦啦隊台柱。即便對方已經結了婚，形象也都很良好，大多都是在分享親子議題，依舊獲得同樣擁有家庭的茂哥支持。

茂哥感嘆回憶著，早在粿粿戀情尚未曝光前，他某年聖誕節有在台北信義區碰過正在約會的粿粿和范姜彥豐，結婚後，他也在同樣地方遇過粿粿一家三口，「可能是定情之地！」如今卻爆出婚內出軌一事，讓茂哥心中滿是失望，形容自己心情是「由愛生恨」。

他也大方透露，這兩張女孩親簽卡的價格，在粿粿結婚前，一張大約賣3000元至5000元，而他以3000元的價格入手收藏，只不過現在價格，卻隨著粿粿的形象大崩裂，讓他直呼：「一張500都沒人要！」

