獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來

粿粿有啦啦隊背景，也擅長直播互動，被認為很有潛力。（翻攝自粿粿IG）

粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。

粿粿和王子搞出婚內外遇，讓老公范姜彥豐綠雲罩頂，更是親上火線揭發妻子外遇。據悉，3人目前私下協商中，希望能走向不上法院的結果，但粿粿賠錢幾乎是確定的條件，只是當前粿粿因醜聞工作全無，且據悉她還有幫王子賠償的打算，經濟能力出現危機，

但成人平台SWAG就看中粿粿的潛力，除了有啦啦隊的甜美外表，粿粿也擅長直播和粉絲互動，加上黑紅也是紅的流量，讓平台鎖定邀請粿粿開台，內容形式全部不拘，只要粿粿點頭就好，有望給出優渥條件。

粿粿鬧出外遇，反而讓成人平台看中她的話題性，計畫邀約她開台。（翻攝自粿粿IG）

而本刊向平台內部查證，獲得了「還在研議中」的答案，但SWAG也向本刊表示，「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。我們平台不會預設立場，任何人都能用創作重新定義自己。」雖然粿粿答應的機率不高，但起碼還有最後一條生路，可以讓她繼續演藝事業再出發。

