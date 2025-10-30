獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。
范姜彥豐與粿粿2022年結婚，夫妻倆經常在社群放閃，卻沒想到今年5月爆出婚姻危機，面對外界質疑，兩人始終沒有證實，但關於兩人婚姻出狀況早已在圈內悄悄傳開。而昨（29日）范姜彥豐公開長達9分鐘影片，控訴老婆粿粿婚內出軌，影片中范姜彥豐指有看到粿粿明確出軌證據，口中的證據，就是就是看到王子和粿粿的「照片」。
據悉，粿粿自美國行結束後返台，經常不在家，以往恩愛夫妻模樣，卻形同陌路，一開始范姜彥豐還試圖挽回婚姻，但粿粿不是早出晚歸，就是天亮才回家，最後乾脆不回家，在自知無力挽回婚姻情況下，才決定協商離婚。
知情人士也透露，范姜彥豐之所以會決定協商離婚，就是有徵信社拍到粿粿在還沒辦完離婚手續，就已經住進王子家中！讓范姜彥豐心碎，決定離婚。
王子娶粿粿機率有多高？ 鄉民答案一面倒
范姜彥豐近日毀滅性爆料老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，還直接點名小王就是棒棒堂「王子」邱勝翊，消息曝光引起許多討論。有鄉民在PTT問卦，好奇王子娶粿粿的機率有多高？網友答案則是全部一面倒，認為機率是0。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
粿粿還沒離婚就搬進王子家？她遭爆感情重疊 范姜彥豐斷3年情
根據范姜彥豐在影片中的說法，關鍵時間點出現在今年3月底，粿粿與王子及友人前往美國旅遊兩週，返台後生活作息出現明顯改變，經常早出晚歸，甚至徹夜未歸。范姜彥豐稱，最終更發現粿粿「已搬入王子住處」，讓他徹底心碎，決定放棄婚姻協商。據了解，范姜彥豐與粿粿於2022年結...CTWANT ・ 15 小時前
不只有粿粿和王子？葛斯齊爆美國行「出軌有兩對」：最佳掩護組
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，王子形象受到重挫，出席的活動、音樂會接連取消。今（30）日狗仔葛斯齊也在社群上爆料，內文直指當時王子等人去的美國行，有兩對出軌。自由時報 ・ 20 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
粿粿婚內出軌「早有知情人士」！2個月前就爆料：撕破她的虛偽人設
男星范姜彥豐昨（29）日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，三人以前上節目、受訪的畫面紛紛被挖，沒想到，早在2個月前，就有人爆料粿粿背叛家庭，甚至要求媒體揭露真相。如今范姜彥豐開撕妻子，不少網友好奇爆料者的身分，紛紛到留言處朝聖，直呼根本是神預言。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
粿粿認3年婚姻結束！反控范姜彥豐：說了許多與事實不符的內容
前啦啦隊女孩粿粿（江瑋琳）2022年與男星范姜彥豐結婚，並在同年迎來一個寶貝女兒，未料，29日范姜彥豐在社群拍影片痛訴「道德淪喪，婚內出軌」，聲稱掌握粿粿與男星王子（邱勝翊）出軌的證據。對此，粿粿也火速在社群發聲，坦承結束3年婚姻。中時新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
目睹粿粿、王子越界！晏柔中遭指「共犯」范姜彥豐澄清
男星范姜彥豐29日指出妻子粿粿今年3月從美國回來，行為舉止變得異常，才發現她竟婚內出軌邱勝翊（王子），且「身邊知情的幫你們隱瞞」。網友不捨范姜彥豐，大肆抨擊「美國行」成員是共犯；范姜彥豐見此，立即替晏柔中、楊孟霖說話。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆偷吃！網紅揪「昔合體1言論」毀壞三觀：還以為王子是她丈夫
藝人粿粿和老公范姜彥豐婚變傳三個月。范姜彥豐29日無預警在社群發文認了婚變，2人之間疑似出現了「第三者」，指控粿粿與王子過從甚密，還怒罵粿粿道德淪喪，震驚演藝圈。粉專「James Hsieh」也針對此事表達看法，驚呼「很多人以為旁邊的王子是她丈夫呢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應
范姜彥豐在貼文中點名粿粿與王子，控訴兩人假借朋友名義互動，甚至還有第三者協助隱瞞，讓他被矇在鼓裡。他指出，粿粿自今年3至4月與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人一同赴美旅遊回國後，行為變得異常，經常與同一群人外出，甚至逐漸不再告知行蹤，讓夫妻...CTWANT ・ 1 天前
天后闆妹震撼發言「其實那群好友，還有一對沒有被爆」 吸百萬網友瀏覽、猜測
（記者張芸瑄／綜合報導）男星王子（邱勝翊）捲入與網紅粿粿的不倫風波，持續在網路延燒。自范姜彥豐發文指控王子破壞 […]引新聞 ・ 3 小時前
王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜
范姜彥豐表示，粿粿與王子等人今年一同赴美旅行兩週，從那時起女方行為漸趨冷淡，回國後甚至提出「需要更多個人空間」，不願再報備行蹤。之後更常常外出不歸，凌晨才返家，甚至有時乾脆夜不歸營，夫妻關係逐漸疏離。該趟美國行中，隨行者還包括簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品...CTWANT ・ 7 小時前
王子經紀公司出面道歉！ 稱藝人「私人層面處理不周」：會承擔應有責任
男星范姜彥豐29日在社群平台發布9分鐘影片，公開指控妻子粿粿婚內出軌，出軌對象竟是圈內友人「王子」邱勝翊，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」並直言：「身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏...CTWANT ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前