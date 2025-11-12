獨家／粿粿美國返台躲信義區約會王子 暗助出軌的人就是他
范姜上月29日透過影片公開指控老婆（粿粿）婚內出軌邱勝翊（王子），時間點就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後像變了個人，最後甚至不回家，據悉從那段時間至今，一直都是和粿粿從「全明星」時期培養出好交情的胡釋安在接應她，甚至提供自己的住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。
今年9月，粿粿曾被媒體跟拍到接完孩子下課後，直奔胡釋安和小禎所住的信義區大樓，雖然小禎日前否認粿粿住在她家，並強調跟粿粿不認識，但其實小禎和胡釋安住的是上下樓，粿粿去的當然不是小禎家而是胡釋安那。
范姜日前拍影片開撕，指出粿粿今年3月與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人一同赴美旅遊，控訴兩人假借朋友名義互動，甚至還有第三者協助隱瞞，當時他就已退追另外被指劈腿二人組的簡廷芮和王品澔，還特地向網友澄清「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」，暗指他們並非協助的第三者，卻沒有提及胡釋安，就是因為他早已知道粿粿暫住在胡適安家。
獨家／為孩子不打離婚官司 范姜分手費恐因「夫妻收款習慣」少於800萬
吳宗憲曝粿王賠償行情價！勸粿粿不必掙扎：淨身出戶
粿粿搬錢救王子／離婚協議破局最大原因曝光！ 粿粿一舉動讓范姜彥豐不忍了
