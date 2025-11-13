獨家／「紅色警戒」不同調！光復臨時停班課 溢流急撤離

光復鄉也在警戒範圍內卻得上班上課，一直到今天下午林保署示警會有溢流才臨時停班停課。（圖／東森新聞）





馬太鞍溪在今天（13）出現第三個新的堰塞湖，下游多個區域發布紅色警戒，其中光復鄉也在警戒範圍內，卻得上班上課，一直到今天下午13時，林保署示警會有溢流，才臨時停班停課，讓家長、居民都很混亂，急著到學校接孩子，回家防災整理家當進行撤離。

從空拍畫面可以看到，山岳間9月23日形成的堰塞湖，下方300公尺處，在11月13日形成新的堰塞湖。經林保署評估，新的堰塞湖壩體高度是40公尺，面積約5公頃，目前水量約32噸，滿水量時預估是100萬噸，影響下游多個區域鄉鎮發布紅色警戒。

不過停班停課規則卻不同調，居民氣氣氣，其中光復鄉在紅色警戒範圍內，卻被宣布要上班上課，一直到13日下午林保署示警新堰塞湖可能溢流，才臨時宣布停班停課，家長們一聽到消息，匆匆忙忙趕到學校接孩子。

家長vs.記者：「因為有的人要去上班，那個小孩子就沒有人接送，真的很困擾，因為要擔心小孩子，然後我們又要現在接回。」

不只家長困擾，當地居民得知預計下午16時會溢流，要強制撤離，有人趕回家堆沙包，整理家當。光復居民林先生：「遇到了嘛，趕快能做的先做，之前沒有經驗，這次有經驗了，先把沙包堆起來。」

光復市區雜貨店老闆娘：「當然緊張啊，我們整天都在恐懼，隨時待命。」

撤離廣播：「林保署花蓮分署預估今日16點溢流，今天13時起全鄉停止上班停止上課，請鄉親盡速至二樓及至收容所避難。」

警方也趕緊開車巡邏，擔心還有人不知道要撤離或是逗留。員警：「你們看要不要往樓上跑，或者是去收容所。」

縣府表示，是因為中央預估13日早上可以解除紅色警戒，但卻臨時出現新的堰塞湖，才會緊急疏散撤離。

