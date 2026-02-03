獨家／紅點設計新星狀告女幼師騙開1.9萬龍舌蘭酒 法院認證「喝王八」失敗

新生代設計師廖哲緯認為自己遭設局買單將近2萬元的昂貴龍舌蘭，事後狀告同行幼師E女，北檢偵結不起訴還給E女清白。資料照片

建築設計圈小有名氣、曾奪下德國紅點與 iF 設計大獎的新生代設計師廖哲緯，去年8月在北市信義區一間酒吧豪刷近2萬元開酒，酒醒後卻翻臉不認帳，反控同行的幼師E女涉嫌詐欺、侵占，案件一度鬧上檯面，引發外界譁然。如今檢方偵查終結，正式做出不起訴處分，等同「法院認證喝王八失敗」，也讓整起事件真相大白。

當時《鏡報》獨家掌握，廖哲緯主動找上E女希望加入聚會，一群人先後前往信義區知名酒吧喝酒玩樂，前兩間店的消費皆由E女友人招待整支酒款，直到凌晨2點多，一行人轉往信義區松壽路的當事酒吧續攤。

廣告 廣告

由於眾人輪流開酒請客，唯獨廖男遲遲沒有動作，身為東道主的E女當時向廖提議，既然前面消費都未分攤，不如在當事酒吧開一支酒比較不尷尬，廖當場答應，並親手交付信用卡，由本人點酒、簽單完成消費。

該筆帳單金額為21,065元，其中包含一瓶要價19,000元的墨西哥進口龍舌蘭與服務費。檢方調閱現場監視器畫面、刷卡簽單與發票，確認廖哲緯全程意識清楚，並非所稱「斷片被盜刷」，現場畫面更清楚拍下他親自簽名的關鍵畫面，直接打臉其說法。

廖哲緯豪刷1.9萬買下這款進口龍舌蘭。翻攝畫面

然而，廖男返家酒醒後，竟致電酒吧要求退刷，並向警方報案，指控E女趁他酒醉詐刷信用卡，甚至連未喝完、寄存在店內的龍舌蘭，也一併指控遭侵占。

E女到案後強調，自己只是幼教英文老師，僅負責訂位，所有刷卡與點酒流程皆由廖親自完成，酒吧將剩酒暫存於訂位人名下，也屬正常作業，事後更主動請店家將酒改登記在廖名下，絕無侵占意圖。

檢方比對雙方說法後認定，廖哲緯對消費過程「知情、同意且親自完成刷卡簽名」，信用卡消費明細亦未見異常，難認E女有施用詐術；至於剩酒寄放爭議，亦屬消費習慣認知落差，無刑事侵占犯意，做出不起訴處分。

換言之，這起設計師酒後反悔、企圖「喝王八」的官司，最終以全面敗訴收場。如今檢方白紙黑字不起訴，也讓這名「紅點設計新星」的形象大打折扣。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／建築圈得獎設計師信義區喝大酒 豪刷1.9萬元龍舌蘭 事後翻臉告幼教女師

「好想吃你的布丁奶」亡夫手機藏豔照 女兒瞞7年揪小三是「媽媽的高中同學」

6歲童深夜獨搭捷運環狀線 好心人主動關心、暖警接力護送安全返家

出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招