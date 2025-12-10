獨家／純天然！近百年巨樹「撞臉神獸」居民直呼「有靈氣」

記者許宇捷、范誠庭／台中-彰化報導

台中后里發現一棵近百年老樹，模樣有如一隻神獸。當地居民說，這棵樹是大自然的鬼斧神工，完全沒有經過人工雕塑，拍攝這張照片的民眾說，陽光在樹的縫隙，恰巧形成畫龍點睛感，有如一隻有靈氣的神獸，一旁就是土地公廟，也讓居民覺得，拜土地公有庇護加成的感覺。

土地公旁的百年老樹。

午後的陽光落在這棵大樹上，近一點看，樹幹與樹葉往上茂密生長，但是往後退幾步會發現，枝幹有如鹿隻的四肢、鹿角，光線在樹梢縫隙間，變成一顆眼睛，更是化身為一隻莊嚴的神獸。

記者：「這棵有如巨型神獸的大樹，旁邊就是一間土地公廟，也讓附近的民眾覺得真的是有拜有保佑。」

附近居民：「我爸爸他們小時候就有了，我爸爸就80幾歲了，已經快上百年了吧。」

老樹就像神獸一樣。

這棵「神獸樹」就在台中后里四村路的圓環土地公廟旁，當地居民說，這顆大樹已經陪伴里民許久，陽光位置像是一顆眼睛，上面交錯的樹枝搭建成鹿角，樹幹的部分，則像是身體和腳支撐著，而後面樹葉與細枝的部分則是像翅膀一樣，好像具有靈氣般。

附近居民：「在地的老樹可以有不一樣的風景，然後重新被人家注意到，有點像那個日本知名動漫裡面的那一個那隻鹿啊，我小時候看的時候就這個樣子了，我來這邊快40年（會）有一些Buff疊上去。」

各地奇特樹木。

不只有這顆巨樹撞臉神獸，還有像是高雄的安全帽樹，半圓形樣貌，有如一頂安全帽；台中西區這棵突破天際樹，是因為一名女子的丈夫離開了，但這棵樹每年愈長愈高，就好像這份愛從沒離開過；彰化花壇也有突破天際樹，就是2根羽毛交錯，不經人工後天加工，台中后里的老樹長成了「神獸」的姿態，這般天然等級，讓人驚呼，太神奇。

