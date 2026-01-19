獨家》一紙合約見證黃金年代！楊燕揭藍寶石歌廳6萬簽約內幕

「蘋果花歌后」楊燕見到藍寶石歌廳的合同(現為合約)至今保存整完，相當感動。(照片/游定剛拍攝)

80歲「蘋果花歌后」楊燕縱橫歌壇逾半世紀，憑《蘋果花》、《王昭君》等經典歌曲紅遍華語樂壇。近日她前往高雄藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展參觀，意外看見自己1980年代與藍寶石歌廳簽下的合同（現稱合約）仍被完整保存，甚至成為展品，讓她當場驚呼：「居然變成寶貝拿來展覽！」

楊燕接受《中時新聞網》專訪時回憶，1980年代的高雄，「藍寶石歌廳秀」可說是秀場文化的指標地標，而她當年正值演藝事業巔峰，是歌廳秀的當紅炸子雞。她與藍寶石歌廳老闆蔡有望簽下的正式合同內容相當嚴謹，從必須穿著禮服、不得遲到、禁止隨意與粉絲合照，到車馬費計算方式與演出期程，全都白紙黑字詳載，堪稱當年藝人工作的完整規範。

楊燕看到自己經典黑膠唱片被展示超興奮。(照片/游定剛拍攝)

談到當時的酬勞，楊燕不諱言透露：「先拿5千元訂金，後來簽約金6萬元，在那個年代真的不得了。」她也直言，這份合約不只是個人回憶，更見證了台灣歌廳秀最風光燦爛的黃金年代。

楊燕1980年與藍寶石歌廳老闆蔡有望所簽的正式合同（現稱合約）。(照片/游定剛拍攝)

展場牆面上同時陳列她的黑膠唱片《雨中的呼喚》、《王昭君花田錯》等膾炙人口的經典作品，保存狀況相當良好，讓楊燕看了十分感動，直呼：「他們把我這些經典作品保存得這麼好，還拿出來展覽，真的太珍貴了。」

她也透露，近年才逐漸意識到舞台文物的歷史價值，家中至今仍收藏大量當年演出時的禮服、高跟鞋與珍貴照片，甚至能與當年的舞台影像一一對照。被問及未來是否有機會舉辦個人展覽，她鬆口表示：「只要有場地、有時間就可以辦。」

