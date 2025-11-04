獨家／一級戰區「櫃位不能失」 北車手搖飲「搬家」僅隔壁店面

業者透露，無論如何都不能失去北車，手搖飲一級戰區這個據點。（圖／東森新聞）





台北車站M8出口的連鎖藥妝店松本清，停業多天，而隔壁的手搖飲先喝道，日前也公告，明（5日）將是最後一天營業，這可不是巧合！先喝道表示，今年北捷的櫃位招標，二房東誠品沒標到先喝道原本的櫃位，而是標到松本清，所以跟著一起搬，絕不能失去北車這個據點，因為這裡「手搖」商機很大。

台北車站M8出口這間松本清，近期有民眾發現，拉下鐵門暫停營業，很多人就好奇，這裡會開什麼店？原來就是隔壁的連鎖手搖飲先喝道，即將要搬到這裡。

松本清說BYEBYE，先喝道將搬過來，預計12/25聖誕節開幕，但就在隔壁有什麼好搬？

業者透露，原來這個商場的房東是北捷，今年新招標，二房東誠品沒標到先喝道目前的櫃位，而是標到松本清的位置，所以才會跟著二房東搬家，無論如何都不能失去北車，手搖飲一級戰區這個據點。

從台北車站M3出口，一走下來就有一間CoCo，再轉個身，走大概30幾步，這邊有50嵐還有龜記，甚至有來自台南的御私藏。

台北車站一帶，手搖店多到眼花撩亂，你以為只有這樣嗎，別忘了旁邊還有隱身在比較裡面的樺達奶茶，想喝點不一樣的？可以來到K區地下街 。

從M區走到K區，也有幾間手搖飲店可以選擇，而且都是不同品牌，像這一間情喜摘，就是k區地下街，開的第一間手搖飲店，還有常見的，連鎖手搖飲迷客夏，也進駐在這。

走了這麼久，完全沒有一間重複，鄰近的微風台北車站，飲料更多間，看看整棟樓，從一樓開始，有主打日式質感的花火禾茶，還有天仁茗茶日出茶太，到了二樓，翰林茶館、鬍子茶，星巴克，丘林茶室，想喝什麼幾乎都有。

行銷專家王福闓：「從高鐵、台鐵往外走的這些旅客，他可能會去搭公車，或者其他轉運的工具，這個時候在附近，也會去做停留。」

許多旅客經過時，都會買杯手搖，讓這裡成了兵家必爭之地。